Barcelona té cinc pisos en venda per cada habitatge de lloguer

Lade Barcelona ha lamentat aquest dijous l'"autèntica restricció" de l'oferta de lloguer tot i la resolució del Tribunal Constitucional fa unes setmanes. El president de l'entitat, Joan Ràfols, ha admès que la sentència va ser una "alegria amarga" perquè, considera, el text ja havia produït "danys" en el mercat del lloguer. En aquest sentit, ha posat d'exemple els petits propietaris que han retirat del mercat els seus habitatges i els grans tenidors, que tenen capacitat per invertir, no promouen habitatge de lloguer.L'entitat ha explicat que d'acord amb un estudi elaborat a partir de dades de portals immobiliaris, la ciutat de Barcelona té cinc habitatges en venda per cada un de lloguer, proporció que suposa un "mínim històric" i l'oferta més baixa des del 2018, segons el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana, Òscar Gorgues.L'estudi ha estat elaborat a partir de dades dels portals Fotocasa, Idealista i Habitaclia. Abans de la pandèmia, l'oferta aproximada era d'1,5 o màxim dos habitatges per cada un en què estava per a llogar, ha afegit.

