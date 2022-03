El sector de l'alimentació i les begudes alerta que perd 100 milions diaris amb la vaga

Precisament, aquest dijous està prevista una reunió entre el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per intentar arribar a una entesa entre les parts i acabar amb l'aturada.“Confiem, animem i desitgem que s'arribi a un acord i que s'acabi pel bé de la societat, l'economia i els sectors econòmics”, ha ressaltat García de Quevedo, durant la presentació de la nova edició del saló Alimentaria.Segons ha reconegut el representant gremial, el sector de l’alimentació encarava el 2022 com l’any de la seva recuperació gràcies al retorn del turisme i el final de la pandèmia. Aquestes previsions optimistes, ha reconegut, s’han estroncat durant les darreres setmanes. “La situació dels costos inflacionaris i la guerra d'Ucraïna han posat el sector en escac pel problema d'aprovisionament de matèries primeres i pel problema que és transversal de costos energètics”, ha lamentat.El dirigent patronal ha assegurat que el sector es troba en un "moment crític", "de molta incertesa" i per això ha advertit que depenent de com es comporti l'executiu en les properes setmanes o mesos "serà un any que es podrà salvar o tornar a una crisi difícil per al sector”. “Cal posposar moltes més coses i no provocar més escenari inflacionistes amb activitats que puguin suposar més costos", ha resumit García de Quevedo.Per tal de resoldre aquesta situació, ha apel·lat a la col·laboració publicoprivada i ha celebrat mesures recents com aparcar la reforma fiscal que tenia prevista fer el govern o les mesures adoptades per facilitar la importació de matèries primeres de països alternatius a Ucraïna i Rússia.