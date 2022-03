Nestlé deixa Rússia sense KitKat i Nesquik

El grup suís d'alimentacióha decidit limitar les seves activitats a Rússia a productes essencials com la nutrició per a bebès i hospitalària, mentre que suspendrà la producció de marques com, entre altres, segons ha anunciat la multinacional.En aquest sentit, l'empresa ha subratllat que compleix plenament amb totes les sancions internacionals a Rússia per lai ha recordat que ja havia interromput les importacions i exportacions no essencials cap a i des de, així com tota la publicitat i totes les inversions de capital al país."Si bé no esperem obtenir guanys al país ni pagar cap impost relacionat en el futur previsible a Rússia, qualsevol benefici es donarà a organitzacions d'ajuda humanitària", ha explicat la companyia, assenyalant que l'enfocament adoptat defensa el principi de garantir el dret bàsic a l'alimentació.

