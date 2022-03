El modernisme català guanya espai amb l'ampliació del Palau Güell

Jaume Collboni, Núria Marín i Joan Carles Garcia Cañizares, aquest migdia al terrat del Palau Güell. Foto: Adrià Costa

Sala de l'antic despatx Eusebi Güell. Foto: Adrià Costa

Laha presentat aquest dilluns elper obrir als visitants la totalitat de l'edifici. L'adquisició pública de les dues construccions annexes del carrer Nou de la Rambla, lai la, permetrà alliberar les àrees d’accés restringit al públic, com el despatx i l'antiga biblioteca que va ocupar. Es preveu la incorporació d'un total de 1.500 metres, dels quals 500 s'afegiran als 2.000 que ja són visitables. El pla és finançat amb, sense comptar amb l'adquisició dels dos edificis, i es calcula que es finalitzarà elLa presidenta de la Diputació i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat,, ha explicat que el projecte respon a la necessitat d'actualitzar i adaptar l'edifici a les "exigències del segle XXI", tot respectant la voluntat arquitectònica de Gaudí. En aquesta direcció, el responsable de Patrimoni Cultural de la Diputació,, ha recordat que el Palau Güell "no està pensat com un museu", sinó que es tracta d'un".Marín ha refermat el compromís de la Diputació amb el passat, el present i el futur de l'arquitectura i la cultura catalana. Al seu torn, el vicepresident primer de la Diputació i primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona,, ha tret pit afirmant que aquest mandat "" per l'administració del patrimoni que gestiona. També ha fet valdre la importància de la reforma i ampliació de l'a l'Eixample.Per Collboni, el projecte d'ampliació i protecció del Palau Güell suposa una contribució a la preservació d'un espai "històric", alhora que es fa possible fer-lo "més visitable", amb un interès especial en els programes escolars i educatius. Tanmateix, l'emmarca en l'"aposta del govern municipal de", perquè esdevingui un important eix cultural. "Es tracta d'un esforç històric per salvar el cor de Barcelona", ha explicat.El Palau Güell és un dels primers treballs d'i, com a obra de joventut de l'arquitecte, conté l'essència de la seva obra posterior. De fet, és la primera gran obra encarregada per Eusebi Güell. Per això, el diputat de l'Àrea de Cultura i alcalde de Tordera,, ha teoritzat que "sense aquest primer encontre". L'edificació va ser construïda entre 1886 i 1890.El palau va convertir-se en una comissaria en temps de la Guerra Civil i va estar a punt de ser traslladat als Estats Units pedra a pedra. El 1945, la filla petita de Güell i última inquilina de l'habitatge el va cedir a la Diputació de Barcelona, amb la condició que es preservés i se li donés un ús cultural. Quatre dècades després, el 1984, lael va inscriure en la llista de. Ara, es pretén revitalitzar l'edifici amb l'obertura al públic la totalitat de l'espai.

