La immersió i el gir de Junts

¿Per a què serveix el català

Per `Martinet el 25 de març de 2022 a les 09:33 1 1

A banda de caminar per casa (especialment per la Catalunya rural), perquè serveix el català fora de Catalunya? M'entendran a la resta d'Espanya, Cuba, Argentina, Veneçuela, Xile, Colòmbia, USA, etc., etc.? Exemple: Jo em puc anar a Nova York sense necessitat de saber anglès, atès que allà també es parla castellà. Però, es parla català a tots aquests països? Si vosaltres voleu fer la punyeta als vostres fills..... feu-ho. Però no vulgueu fer la punyeta a la resta. Doncs el CASTELLÀ és, a més, l'IDIOMA MAJORITARI A CATALUNYA. ¿S'estudia el català a França? Aquí sí. Tot és culpa del sistema de les autonomies, i que fa que Espanya tingui 20 governs, cadascun amb els seus caps de govern, ministres, diputats, etc., etc. Un autèntic caos!!!. Ho sento, però ho havia de dir.