Els líders de l'OTAN adverteixen Putin: l'ús d'armes químiques tindrà «greus conseqüències»

Els líders de l'OTAN han reiterat la condemna de l'ofensiva russa contra Ucraïna i han avisat desi Moscou decideixEn un missatge pràcticament a l'uníson, la majoria dels líders de l'Aliança Atlàntica han assenyalat que les decisions futures que prengui Rússia poden marcar de manera molt significativa el conflicte en traspassar "una altra línia vermella".per abordar les pròximes passes de la guerra.El president del govern espanyol,en la seva arribada a la cimera extraordinària de l'Aliança d'aquest dijous. En el dia que es compleix un mes des de l'inici de la invasió russa, el cap de l'executiu espanyol ha volgut traslladar la seva "solidaritat" als ucraïnesos i ha afirmat que aquesta trobada extraordinària entre els líders de la UE, el G7 i l'OTAN servirà per "continuar treballant en com coordinar la resposta" dels aliats.Pedro Sánchez tambéen la resolució del conflicte, i ha exigit a Putin que retorni les seves tropes a les fronteres de la Federació de Rússia "reconegudes internacionalment". En la mateixa línia, Sánchez ha apuntat que la cimera servirà per discutir sobre la necessitat d'augmentar la capacitat de dissuasió de l'Aliança Atlàntica, així com el finançament d'aquesta.D'altra banda,la importància de posar sobre la taula ajudes complementàries pels països que estan rebent i acollint els refugiats ucraïnesos i que tenen estructures institucionals "dèbils", com Moldàvia.​​​​​

