Desenvolupen una píndola anticonceptiva masculina efectiva en ratolins

Un equip de científics de la Universitat de Minnesota ha desenvolupat unaque ha demostrat eficàcia del 99% en ratolins i no té efectes secundaris. El següent pas en la investigació serà el test en humans, que podria arribar el tercer o quart trimestre d’aquest 2022.Segons ha avançat l’agència France Press, el YCT529, que és com s’anomena el compost químic, s’ha administrat de forma oral als animals durant quatre setmanes i s’ha observat que han reduït dràsticament el seu recompte d’esperma. Elshan tornat a ser fèrtils entre quatre i sis setmanes després d’interrompre el tractament.No hi ha garanties que funcionarà, però seria sorprenent si veiéssim un efecte també en humans”, ha assegurat Gunda Georg, una de les integrants de l’equip d’investigació. Aquesta píndola anticonceptiva masculina és un mètode no hormonal basat en un compost que bloqueja una proteïna anomenada receptor d’àcid retinoic alfa (RAR-alfa).Fins ara, les investigacions s’havien centrat a trobar una píndola anticonceptiva centrada en l’hormona de la testosterona. El problema és que aquests fàrmacs tenien efectes secundaris com l’increment de pes, la depressió o l’increment dels nivells de colesterol.Ara per ara els homes només disposen de dos mètodes efectius d’anticonceptius: els preservatius i la vasectomia; i si fos efectiva i segura la píndola masculina podrien compartir la responsabilitat de l'anticoncepció amb les dones.

