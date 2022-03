Mor als 78 anys Luis Roldán, l'exdirector general de la Guàrdia Civil que es va fugar per corrupció

després d'estar ingressat durant setmanes a l'Hospital San Juan de Dios de Saragossa. Un dels rostres més coneguts de la política espanyola de la dècada dels anys 80 i 90, RVa fugar-se d'Espanya el 1994 després de l'inici de les investigacions judicials contra ell per corrupció i enriquir-se a través de la Guàrdia Civil. Es va entregar l'any següent a l'aeroport de Bangkok i el 1998Roldán va ser regidor de l'Ajuntament de Saragossa pel PSOE a principis dels anys 80 i més tard, amb el triomf de Felipe González a la Moncloa,, una de les zones més hostils pel conflicte del País Basc i els atemptats d'ETA. Els quatre anys en els quals va ocupar el càrrec li van servir d'experiència per ser designat com a director general de la Guàrdia Civil. Era el primer civil que assumia el comandament dels 75.000 agents del cos armat.La seva lluita contra la banda terrorista ETA li va valdre el respecte i el reconeixement dels agents, de la classe política i dels mitjans de comunicació., com el suïcidi de dos etarres, completament acorralats a Navarra, en una actuació que va ser molt criticada. La unitat antidroga de la Guàrdia Civil va patir un cop molt dur el 1992 quan catorze membres van ser detinguts i apartats del cos per "pagar amb drogues" als seus confidents.Donades les circumstàncies de la seva fugida i la investigació sobre corrupció, el govern espanyol va cessar Roldán del seu càrrec el desembre de 1993., que va determinar que l'exdirector general de la Guàrdia Civil havia cobrat comissions il·legals en la concessió d'obres en el marc del cos armat.La seva història i la fuga durant la dècada dels anys 90 van propiciar el guió de la pel·lícula, protagonitzada per Eduard Fernández -en el paper de Francisco Paesa- i Carlos Santos -Roldán-. Es va endur dos Goya d'onze nominacions i un Gaudí, per la interpretació de Fernández.

