Els comuns encarreguen a Joan Mena liderar la reunificació de l'espai a Sabadell

Un nom consolidat en una ciutat paradigmàtica de la divisió

"Jo no he deixat de fer. Sempre he tingut el cap a Sabadell, tant quan he estat al Parlament com al Congrés". Així s'expressava el diputat i portaveu de Catalunya en Comú, a l'entrevista a NacióDigital sobre el seu llibre en defensa de la immersió lingüística a l'escola catalana. La frase és l'avantsala de la nova responsabilitat que té entre mans: els comuns li han encarregat arade l'espai de cara a lesper evitar que, com va passar als comicis del 2019, es torni a presentar dividir en diferents candidatures. La tasca situa Mena com el nom més sòlid de l'espai com aa la ciutat vallesana. Membres de la direcció ho donen per fet, tot i que s'acullen als processos interns de tria que es posaran en marxa en els dos mesos vinents."Encara no hem iniciat la reflexió sobre el cap de llista, o sigui que estan", explica Mena en declaracions a aquest diari, que subratlla que en aquests moments està centrat en "eixamplar" el projecte a la ciutat i garantir una "candidatura atractiva i potent" que pugui interpel·lar votants de l'òrbita del PSC, ERC i la CUP. El dirigent considera que al mes de maig ja hauria d'estar tancat qui serà el cap de llista.El partit liderat per l'alcaldessa de Barcelona,tot just posa en marxa la maquinària per concórrer als pròxims comicis sota l'únic paraigua d'-la nomenclatura de la coalició entre Catalunya en Comú i Podem utilitzada al Parlament i al Congrés- i evitar així concórrer dividit en més d'una llista a un mateix municipi . Aquesta situació no es va poder evitar en algunes ciutats clau fa tres anys, com araper la reticència d'estructures preexistents a confluir o bé per diferències de projecte.De fet, el cas sabadellenc és paradigmàtic d'aquesta fragmentació, ja que van concórrer fins aliderades per persones provinents del mateix espai. Només una va aconseguir representació, la deen nom de Podem, que es va conformar amb un regidor i es va incorporar al govern socialista de l'alcaldessaFinalment, però, Morell va acabar expulsada del partit l'any passat per presumptes irregularitats en la confecció de la llista de les municipals. Al gener, va anunciar la creació del seu propi partit: Sentim Sabadell. Tot plegat, un símptoma que la reunificació absoluta a la ciutat vallesana ja no serà possible.Tot i això, els comuns es proposen fer un exercici d'aglutinació partint de la mala experiència que va suposar una divisió que els va impedir tenir presència al consistori, ja que tres de les llistes no van obtenir representació, un escenari que calculen que no s'hagués produït si haguessin sumat. Ara, situen al capdavant d'aquest objectiu un dels seustant dins com fora de Sabadell.El passat 5 de març, diferents actors de Sabadell en Comú i Podem Sabadell es van reunir en una assemblea conjunta i van crear unaper als treballs de reunificació, de la qual s'ha designat Mena com a portaveu. Amb ell, Marta Salido, dels comuns, i Alejandra Sandova, de Podem, exerciran de coordinadores. "Portem molt de temps treballant en la recuperació de l'espai a la ciutat. És cabdal tenir clar el projecte i ser capaços d'arribar a un acord", defensa Mena, que també aspira a aplegar suports que anteriorment havien fet costat a Morell.Mena és diputat al Congrés des del 2016 i, abans, entre el 2012 i el 2015, va ser diputat al Parlament. A més, acumulaa la seva ciutat natal entre els anys 2007 i 2015, amb la qual cosa va viure en primera persona anys de mandat de l'exalcaldei de la seva posterior caiguda per l'esclat del cas Mercuri. El seu rol com a portaveu de Catalunya en Comú li ha fet guanyar visibilitat, de la mateixa manera que ha destacat per la seva defensa del model d'immersió lingüística amb intervencions al Congrés. De fet, el llibre que ha publicat recentment -No parlaràs mai un bon català- arriba un any abans de les municipals i just quan els comuns acceleraran el procés de consolidació de candidatures territorials."L'objectiu és anar plegats a tot arreu on sigui possible", expliquen des de la cúpula de Podem, que a les eleccions del 2019 va topar amb resistències territorials per confluir amb els comuns en alguns municipis. El mateix va passar amb partits com ICV en algunes ciutats com Terrassa, on comuns i ecosocialistes es van presentar per separat. I en d'altres indrets, com Badalona o Girona, els comuns crítics amb la direcció que van acabar marxant de Catalunya en Comú van anar de bracet amb formacions com ERC i la CUP. Ara, el partit de Colau vol impedir que es torni a reproduir aquesta situació i Sabadell serà una de les proves del cotó.

