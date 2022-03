Rússia sol·licita en plena guerra ser la seu de l'Eurocopa de 2028 i 2032

Altres notícies que et poden interessar

Laha confirmat aquest dimecres que ha rebut quatre possibles candidatures per acollir les edicions de 2028 i 2032 deEntre aquestes, hi ha, que ha insistit que la situació per la guerra a Ucraïna no canvia la seva postura respecte al torneig.Cal recordar que tots els equips russos, tant seleccions com clubs, han quedat exclosos de les competicions internacionals de la FIFA i UEFA a causa del conflicte i, de moment, no poden participar en les seves competicions. Per altra banda, però, la, que és qui ha fet la petició, no té cap suspensió actualment."La Federació Russa de Futbol planeja presentar ofertes per acollir l'Eurocopa de 2028 i 2032 i això no és broma", ha assegurat, membre de la Junta Executiva de la federació en declaracions recollides per l'agència russa de notícies TASS.D'aquesta manera, les federacions de futbol d'han presentat una declaració d'interès conjunta per organitzar l'Eurocopa de l'any 2028. De la mateixa manera, Rússia itambé han mostrat interès en aquesta edició i en la de 2032, mentre quenomés s'ha presentat per a la de 2032.de les edicions de 2028 i 2032 de l'Eurocopa es realitzaran el setembre de 2023, segons ha indicat la UEFA en un comunicat publicat aquest dimarts.​​​​​

