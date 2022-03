Què és la fractura per estrès, la lesió comuna que ha deixat Rafa Nadal fora de les pistes?

Què és la fractura per estrès?

Quins són els símptomes de la fractura per estrès?

en el món de l'esport passen, pràcticament, cada dia. Afecten qualsevol jugador o atleta de qualsevol disciplina. I fins i tot els més preparats a nivell físic, com Rafa Nadal, acaben sucumbint a molèsties comunes que els deixen fora dels terrenys de joc durant setmanes. Això és el que li ha passat al manacorí, que a causa d'una fractura per estrès,. Ell mateix ho ha comunicat a través de les seves xarxes socials.Nadal, que va perdre la final del torneig d'Indian Wells contraque van impedir que jugués el partit en la millor de les condicions. Per això mateix es va fer un examen mèdic, que ha confirmat la fissura que el tindrà recuperant-se tot aquest temps. La seva lesió és molt comuna en el món de l'esport, però també en la vida diària dels ciutadans. Una fissura per estrès -o una fractura per estrès, o també anomenada fractura per sobrecàrrega- es pot produir en diverses zones del cos.Tal com estableix el Diccionari Enciclopèdic de Medicina, la fractura per estrès són fissures o "esquerdes" que es produeixen en un os determinat. Ho provoca un seguit de cops repetitius, majoritàriament suaus, però mai per un cop sec o agut, tal com explica també la. En el cas de Nadal, a les costelles, provocant una respiració dolorosa i molt incòmoda. Aquesta "esquerda" acaba disminuint la resistència del mateix os, que necessita repòs per curar-se.Per a determinar que és una fractura per estrèsels cops "suaus" que rep l'os són d'una força menor a la capacitat de resistència que té l'òrgan ossi. És per això que es produeix una fissura, una esquerda, i no una fractura parcial o total. En aquest cas, el diagnòstic seria diferent i també el seu tractament.El principal senyal d'alarmaque es presenta gradual i persistent, en una zona molt concreta. Eni cap a altres ossos. A més, s'agreuja i fa més mal amb la respiració profunda. Una inflamació lleu pot acompanyar aquest dolor, i a vegades, fins i tot, certa acumulació de líquid en la zona afectada. No són recurrents els hematomes, però poden aparèixer.Quan apareixen els símptomes de dolor,perquè determinen el grau de la lesió o, en cas contrari, considerin que és un altre mal, molèstia o una fractura més greu. El repòs i deixar de practicar l'activitat física que hagi pogut provocar la fissura també és molt important. La rehabilitació muscular i òssia és un factor clau un cop s'hagi curat l'os.

