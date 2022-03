Mor un home ferit per un tret al cap a Santa Coloma de Gramenet

La víctima, que va ser ferida greupassat, no ha pogut sobreviure a les ferides ocasionades per la bala, que el va lesionar greument., quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís perquè hi havia un home ferit a la via pública, al barri de Riu Nord de la localitat.En el moment que es van personar allà diversos agents de la policia catalana, es van trobar un home que presentava una ferida al cap. Immediatament després va ser traslladat aon va morir poques hores després. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes dels fets.

