Mor Madeleine Albright, la primera dona secretària d'Estat dels EUA

la primera dona secretària d'Estat dels Estats Units ha mort aquest dimecres a l'edat de 84 anys a causa d'un càncer. Albright, qui abans de ser la major representant de la diplomàcia nord-americana entre 1997 i 2001 va ser ambaixadora dels Estats Units davant Nacions Unides, va ser una figura central en la segona administració de l'expresident Bill Clinton.Defensora de, va pressionar perquè l'Aliança intervingués en la guerra dels Balcans, al mateix temps que va cercar reduir la proliferació d'armes nuclears. L'any 2000 seva va ser la primera visita d'un representant de la Casa Blanca a Corea del Nord després de la guerra a la península entre 1950 i 1953, en un intent per frenar les aspiracions nuclears del govern en aquells moments de Kim Jong Il.Hores després que es fes oficial la notícia, laha llançat un comunicat del president,, en el qual enalteix a Albright com un gran "defensora de la democràcia i els Drets Humans més compromesa".Així mateix, respecte a la sevaha apuntat que tots dos van coincidir durant la dècada dels anys 90 quan llavors Biden era senador. "Treballar amb la secretària Albright (...) va ser un dels aspectes més destacats de la meva carrera en el Senat", ha emfatitzat."Quan pensi en Madeleine, sempre recordaré la seva fervent fe en que 'els Estats Units és la nació indispensable'", ha afegit el president Biden, que a més ha enaltit que Albright no va abandonar aquesta idea fins i tot quan va sortir del Departament d'Estat."Madeleine sempre va ser", ha sentenciat Biden, qui ha conclòs la seva declaració enviant "amor i oracions" als familiars d'Albright.

