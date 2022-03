El govern espanyol ven una tuneladora nova per dos milions d'euros a un ferroveller

Elva comprar perunaper construir l'autovia SE-40 l'any 2012. Ara,, i sense que s'hagi estrenat per l'execució de l'obra -però invertint 14 milions extra en manteniment-,La maquinària ha estatsota una carpa prop de Còria i estava dissenyada específicament per construir un, un fet que la faper a qualsevol altre projecte. El Ministeri de Transport ha demanat a la UTE que havia de fer les obres del túnel desallotjar els terrenys i que es desfacin de la tuneladora, que téSegons detalla l'ABC de Sevilla, s'han rebut dues ofertes per comprar-la: la d'un ferroveller de Màlaga per un valor d'1,6 milions d'euros i la d'una firma italiana del sector que en pagaria 1,89 milions. Després que l'any passat s'anul·lessin els contractes adjudicats el 2009 per la construcció del túnel,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor