Catalunya es mobilitza contra els preus de l'energia

Un miler de persones s'han mobilitzat aen una manifestació convocada pels sindicats majoritaris, CCOO i UGT, la confederació veïnal CONFAVC i les organitzacions d'autònoms CTAC i Uatae.Sota el lema "", la marxa ha sortit de plaça Urquinaona i ha continuat per la Via Laietana fins a plaça Sant Jaume per reclamar el control de preus i ladavant l'alça de preus. A més, han reclamat que s'impulsi laque es tirin endavantque augmentin l'aportació de rendes més altes i s'equipari el preu del gasoil professional alsTambé aun centenar de persones s'han concentrat davant la Subdelegació de l'Estat. Reproduint la convocatòria que s'ha estès a altres ciutats, com Barcelona o Tarragona, els manifestants han reclamat", que impacta directament damunt la classe treballadora i, sobretot, els col·lectius més vulnerables. Els sindicatsque a Girona han capitanejat la convocatòria,, sobretot davant l'escenari que la guerra a Ucraïna recruï la situació. A la demarcació, la secretària general de CCOO, Belén López, ha explicat que la manca de matèries ja provoca aturades de producció. I ha posat com a exemple la fàbrica de cafè que Nestlé té a la ciutat.. Corejant aquests lemes, un centenar de persones han tallat l'avinguda Jaume I de Girona responent la crida que s'ha fet arreu de les ciutats de tot l'estat espanyol.Els sindicats critiquen que la situació ja ve de lluny, amb lai "el". Però que les repercussions del conflicte a Ucraïna ho han agreujat. "Dia rere dia, les factures de la llum, la calefacció, la benzina, els aliments, l'habitatge o el transport augmenten", recull el manifest unitari que han llegit a dues veus els secretaris generals dels sindicats a la demarcació, Belén López i Maxi Rica.El text denuncia que, però perjudica "fortament" milions d'usuaris i "centenars de milers" d'empreses i petits autònoms. El manifest, a més, recorda que les persones més vulnerables són les qui "pateixen la situació més cruel", perquè a la pobresa se'ls afegeix ara l'encariment de preus., unes 200 persones s'han manifestat aquest dimecres a la tarda. La convocatòria ha recorregut un tram de la Rambla Nova i ha acabat davant la subdelegació del govern espanyol, a la plaça Imperial Tarraco, on s'ha llegit una nivell estatal. Els convocants -UGT, CCOO i associacions veïnals- hani han reclamat "" i fer-ho "amb dignitat". Una de les principals reivindicacions ha estat que des de la Unió Europea es canviï el sistema deque, de retruc, provoquen una inflació en altres productes bàsics.

