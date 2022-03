Un assessor de Putin dimiteix i se'n va de Rússia per discrepàncies amb la guerra d'Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Un assessor del Kremlin,, ha dimitit del càrrec i ha abandonat Rússia, segons l'agència de notícies Bloomberg, per la seva disconformitat amb la política del president rus,, en relació amb, on l'exèrcit rus va llançar una ofensiva fa un mes per a la seva invasió."Sí, és cert. Anatoli Txubais ha deixat el seu lloc", han confirmat fonts del seu entorn a l'agència de notícies TASS. D'aquesta manera, aquest és elque trenca amb el Kremlin per la invasió d'Ucraïna.Txubais, de 66 anys, és un dels pocs impulsors de laque encara seguia a l'actual govern. De fet, li va donar a Putin la seva primera feina al Kremlin i des del desembre del 2020 ocupava el lloc que ara abandona.El govern rus i el mateix Putin no han escatimat en avisos contra els que surtin de la línia oficial de Moscou en relació amb la guerra.i ha promogut un enduriment de les lleis contra qualsevol indici de dissidència.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor