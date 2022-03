Què és l'astènia primaveral i tres consells per combatre-la

en les, en lesdei augment de la. Tres fenòmens que ocorren quan arriba la primavera i que poden provocar una sensació d'esgotament inexplicable. És, ni més ni menys, que unaa les noves condicions ambientals que porta la temporada i s'anomena"Mèdicament,que l'astènia primaveral sigui una. Això no obstant, és cert queals canvis ambientals provocats en aquesta temporada de l'any", explica el doctor Abel Lima, especialista en medicina general i de família.Molts pacients, segons detalla, van a la consulta amb símptomesdeque no són més que "part del procés d'adaptació a les noves condicions ambientals de l'estació". El doctor Lima ofereix tres consells per combatre l'astènia primaveral:"El millor per combatre el canvi d'hora és adaptar la rutina diària a la lleu variació temporal abans que es produeixi", afirma. Així, quan a final març es canviï l'hora, el cos ja s'haurà acostumat a la nova rutina i no ens afectarà tant a l'horari de son.Fer un consum excessiu de cafeïna, te o begudes energètiques pot ser "contraproduent", segons el doctor. Així, Lima assegura que és aconsellable mantenir una "bona dieta, equilibrada i saludable i rica amb minerals i vitamines". A més, cal mantenir-se sempre hidratats i fa memòria de la necessitat de beure dos litres d'aigua al dia.Moure's i fer exercici ajuda a alliberar endorfines que, segons explica el doctor, "ajuden a afrontar l'estrès i els sentiments d'irritabilitat durant aquesta època de l'any".

