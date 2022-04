Fuster i els llibres

L'aforisme de la setmana està extret del llibre Consells, proverbis i insolències, publicat l'any 1962, un recull de frases lapidàries de Joan Fuster sobre temes com. Es tracta d'una obra que deixa entreveure aspectes de la personalitat de l'escriptor, com la seva passió per les humanitats i per l'estudi de la literatura.Com a mostra d'aquest interès, es calcula queal llarg de la seva vida incloïa prop de 21.000 llibres, 2.500 opuscles i 12.000 revistes i diaris. Són dades de la catalogació de, la ciutat natal de l'escriptor.Fuster es considerava a ell mateix un, més que un intel·lectual, i prescrivia al lector la seva actitud curiosa i escèptica, i recomanava a qualsevol escriptor que. I no només que llegís, sinó també que rellegís, ja que, com deia al seu Diccionari per a ociosos. L'any Fuster que celebrem enguany servirà per fer bo el consell de l'assagista de Sueca i conèixer la seva extensa obra.

