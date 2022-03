Alerta al sud de Catalunya per possibles vessaments del pantà d'Ulldecona

Les pluges de les últimes hores han fet pujar de forma molt precipitada la cota d’aigua de l’fins al punt que, segons ha informat la, aquest dimecres a migdia la làmina d’aigua es troba a nomésDavant d'aquesta situació, el departament d'Interior espera "que en les pròximes hores hi hagi desembassaments sense afectacions significatives", segons apunta en un comunicat, i recomana als ajuntaments d'Ulldecona, Alcanar i la Sénia que prenguin "les".L’embassament d’Ulldecona té una capacitat d’, i just abans d’aquest temporal es trobava a només. Una dada que dona idea de la rapidesa amb què s’ha omplert, degut en bona part a la intensitat de les precipitacions sobre el massís del Port , que en el seu vessant sud té barrancs que desemboquen al pantà.Amb tot, l’ha llençat una recomanació al veïnat dels municipis que toquen el, especialment al, per tal que prenguin les mesures de precaució pertinents i evitin activitats a la vora del riu. Així mateix, ha prohibit circular pels punts baixos, guals i accessos a la llera.

