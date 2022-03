Aval del Parlament a la consulta dels Jocs d'Hivern amb l'interrogant de quines comarques votaran

Elha avalat aquest dimecres a la tarda, amb els vots d'i la, el decret del Govern per modificardel 2014 per poder convocar la consulta sobre elsdel 2030. Concretament, s'afegeix un punt a l'article 4 per tal que el president de la Generalitat pugui convocar consultes en, d'unao d'unasobre assumptes relacionats amb les competències o interessos de la Generalitat. Es manté en l'aire, però, les comarques que podran votar a la consulta, per bé que el president de la Generalitat,, ha obert la porta per primer cop a incloure en la votació el, eli elLa CUP, Junts i els comuns reclamen que la consulta, prevista inicialment a l'i l', s'estengui a tres comarques més, una posició que no era compartida inicialment per ERC. En canvi, PSC, Vox i PP estan en contra d'una consulta sobre els Jocs d'Hivern.En la sessió de control del matí, Aragonès ha fet unoficial per ampliar l'abast territorial de la consulta sobre la candidatura olímpica, prevista pel, tot i que el calendari continua ballant per lesexistents entre ERC i Junts. A l'hemicicle ha avançat que, un cop aprovat el decret de modificació de la llei de consultes per fer-ne d'àmbit supramunicipal, prendrà una decisió en relació a la votació. En resposta a, cap de files dels comuns, el president de la Generalitat ha defensat el projecte i ha posat de manifest que el valoren tant l'com el, del qual forma part En Comú Podem. "Volem donar veu, principalment, a les comarques afectades", ha indicat Aragonès.En un inici, la consulta està prevista només per a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, que és on es faran la gran majoria de proves en cas que el certamen s'acabi celebrant a Catalunya l'any 2030. En una, Aragonès i la consellera de la Presidència,, van refermar en una reunió amb el vicepresidenti la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert,-encarregada de l'arquitectura jurídica de la consulta-, que aquest seria l'abast de la consulta. Una moció al Parlament -amb el suport d'ERC i Junts- va obrir la porta a sumar tres comarques més a la votació. El cas també ha generat debat al Govern, tenint en compte que Junts defensa obertament ampliar el seu abast per tal que arribi a nou comarques. La formació de, a banda, també defensa -com el Comitè Olímpic Internacional, sostenen- que la"A vostès no els importa l'abast territorial de la consulta, ja han dit que estan en contra del projecte", ha retret Aragonès a Albiach. Els Jocs Olímpics d'Hivern han enfrontat al Parlament el president amb la, que aquest dimecres ha tornat a carregar contra el projecte, el qual s'ha contraposat a les-verda, feminista, social i democràtica- que defensa el Govern. "El macroprojecte neix fracassat", ha assenyalat la líder dels comuns, que ha defensat que votessin el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. Aquestes tres comarques, això sí, sumen més habitants que l'Alt Pirineu i l'Aran.

