"He decidit implementar com més aviat millor una sèrie de mesures per transferir els pagaments pel nostre gas natural dels anomenats països hospitals en rubles", ha dit el president de Rússia,, aquest dimarts.Amb aquesta mesura, que s'aprofita de l', Putin voldesprés que aquesta s'hagi devaluat fortament a causa de les sancions que la, elsi elli han imposat per la invasió d'Ucraïna. A més, el Kremlin vol obtenir reserves en moneda estrangera, parcialment bloquejada per aquestes sancions en matèria econòmica.​L'empresa energètica, però, ha seguit venentamb normalitat a lai Putin vol agafar avantatge amb aquest fet. En menys d'un mes de guerra, la UE ha subministrat a Rússia prou moneda estrangera per pagar la meitat del seu deute extern.Pocs dies després que l'exèrcit rus entrés a Ucraïna, els països occidentals van respondre amb un paquet deper tal d'internacionalment. Expulsar els bancs russos del sistema SWIFT i bloquejar les reserves divises -en dòlars nord-americans i euros- que el banc central rus té a l'estranger són algunes de les mesures restrictives que es van aplicar al Kremlin. Més enllà dels acords institucionals, algunes multinacionals i empreses van decidir suspendre o reduir a nivells molt baixos la seva activitat al país.La conseqüència més directa és l'que està patint actualment Rússia, així com la devaluació de la seva moneda. Eldes que l'exèrcit rus va entrar a Ucraïna fa gairebé un mes i les empreses han de pagar més per intercanviar la seva moneda si volen importar. Així, augmenta el cost dels productes que provenen de l'exterior i, per tant, el-ho va fer un 4% en les dues primeres setmanes de guerra.​​​​​

