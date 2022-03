Condemnat a un any i mig de presó l'activista Brian Bartés per la protesta de Tsunami al Camp Nou

L'Audiència de Barcelona ha condemnat aquest dimecres l'activistaa un any i mig de presó per un delicte d'durant les protestes impulsades per Tsunami Democràtic al Camp Nou el 18 de desembre de 2019, durant el Barça-Madrid. També haurà de pagar una multa de 270 euros i una indemnització de 500 euros a l'agent afectat en concepte de responsabilitat civil. El tribunal ha absolt Bartés del delicte de desordres públics. El grup de suport del jove ha convocat a les 19h una concentració davant de l'ajuntament de Mollet del Vallès.La sentència, de 27 pàgines, considera acreditat que Bartésdels Mossos, tot i que els va arribar a impactar. Després, va clavar una puntada de peu a un dels agents a la zona lumbar. Arran d'això, un altre mosso va perseguir-lo, va relliscar i aleshores, segons el tribunal, el jove va aprofitar per colpejar-li les cames abans de fugir corrents. "Els agents de la Brimo es trobaven en exercici de les seves funcions i llançar-los objectes o pegar-los excedeix els límits del dret de manifestació", apunten els jutges, que veuen "voluntat i consciència" de "menysprear i obstaculitzar" l'actuació dels Mossos.El tribunal també considera provat el delicte de lesions lleus, tot i que la defensa argumentava que la lesió lumbar a l'agent dels Mossos era prèvia a l'agressió. L'advocada remarcava a NacióDigital que el mosso afectat ha tingut diverses operacions d'esquena i patologies prèvies. "No es pot responsabilitzar el meu client del mal d'esquena de l'agent", apuntava.D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha absolt Bartés del delicte de desordres públics que demanava l'acusació popular. "Cap prova ha acreditat que l'acusatni en la crema de contenidors ni en les barricades", diu la sentència, que remarca que la seva conducta delictiva comença en el moment que llança un objecte als Mossos i després els colpeja.El jove de Mollet del Vallès té previst en les properes setmanes un altre judici, en què s'enfronta a una pena de. En aquest cas, per les protestes pel consell de ministres del desembre de 2018 a Barcelona. La Fiscalia l'acusa d'atemptat, desordres públics i maltractament d'obra i, segons ell, tot és una "persecució política" per les seves idees. El judici serà el 18 de maig, també a l'Audiència de Barcelona.

