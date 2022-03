Qui són els activistes que han aturat el ple del Parlament?

Un grupha irromput aquest dimecres l'activitat delquan se celebrava la sessió de control al Govern. Des de la zona de convidats i fins al faristol, els quatre manifestants han enarboratamb missatges de l'estil "".La protesta, tot i ser la primera dins de l'hemicicle, no és el primer cop que es viu al voltant del. I és que des del 3 tres de novembre aquests activistes, de dilluns a divendres, a les portes de la cambra. Qui són i per què ho fan?Es tracta delque, decebuts amb el procés independentista,dei els reclamen que escoltin més la ciutadania. Són unade persones, majoritàriament, que, segons han explicat a TV3, es lleven a les sis del matí per "muntar el xiringuito" a les portes del Parlament fins a migdia."Demanem que siguin dignes d'exercir com a representants del poble, ells representen el Parlament, que pensin que ells representen la nostra voluntat i no el partit", ha afirmat un dels manifestants en declaracions a TV3. I és que aquest grup d'activistes s'inspira en lai reclamaen lloc de la classe política.L'origen de la protesta es troba ela les portes del, on criticaven l'acció de jutges, fiscals i policia. Després van fer el salt a, manifestant-se cada dia que va durar eli finalment al, on fan mitja hora de silenci cada dia. Habitualment exhibien les pancartes de cara a la cambra i no ha estat fins aquest dimecres quan han decidit interrompre el ple.

