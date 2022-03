El TC avala dividit la condemna de Junqueras i Romeva per sedició

El(TC) ha rebutjatels recursos d'empara d'contra la sentència del procés que va dictar, fa més de dos anys, el Tribunal Suprem. D'aquesta manera, el TCde tretze i dotze anys de presó, respectivament, percontra l'exvicepresident i l'exconseller d'Exteriors del Govern. Ara, tant Junqueras com Romeva(TEDH), com ja han fet alguns dels condemnats per l'1-O.Dels nou vots emesos,a Junqueras i Romeva per vulneració de drets. Els han signat els magistrat, considerats del sector progressista. Els magistrats-tots dos, recusats pels implicats- ino han participat de la votació. Aquest dijous, l'alt tribunal té previst donar més detalls sobre aquestes dues sentències.D'altra banda, el TC s'ha de pronunciar també sobre els casos de. El tribunal ha comunicat a través d'una nota de premsa que també dijous es comunicarà el sentit de les sentències dels dos exconsellers i s'adjuntarà un "dossier extens i explicatiu" sobre totes les sentències que resolen els recursos d'empara interposats pels condemnats pel Tribunal Suprem per l'1-O.Una vegada més, el ple del TC s'ha dividit a l'hora de resoldre els recursos contra la sentència de. Xiol i Balaguer han emès vots particulars en totes les resolucions del TC que avala la condemna per l'1-O, posant en dubte la proporcionalitat de la condemna per sedició i, fins i tot, emmarcant les protestes de l'octubre de 2017 en la. Els arguments dels dos magistrats els utilitzaran les defenses de cara a Estrasburg.

