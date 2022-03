Alliberades 13 dones explotades sexualment per una banda internacional amb seu a Barcelona

La policia nacional, juntament amb la policia francesa i la inspecció general de la romanesa, han alliberaten pisos d'Espanya i França. Les dones eren captades a Romania i traslladades en avió a Barcelona, on les anunciaven en portals web especialitzats en serveis sexuals. En el marc de l'operatiu policial, coordinat per l'Europol, es van fer 13 entrades i registres domiciliaris, dels quals sis a Romania i set a França. Hi hai tracta d'éssers humans amb fins d'explotació sexual. Cinc de les detencions es van fer a Romania i dues a França.La Policia Nacional, després de comunicar-se amb la francesa, va tenir coneixement d'una organització criminal dedicada a la captació i explotació sexual de dones romaneses que eren traslladades a Barcelona.Les dones no sempre es quedaven a Barcelona sinó que en ocasions les enviaven a pisos d'Eivissa, Marsella, Montpeller i Lió, segons les demandes dels clients.Els arrestats es dirigien a dones en situació de vulnerabilitat econòmica i emocionalment inestables, utilitzantAquest consisteix en seduir potencials víctimes que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica i social, mitjançant obsequis cars i promeses d'una vida millor a l'estranger. Amb aquest engany, les víctimesen busca de noves oportunitats. Un cop arriben al seu nou destí, però, són obligades a prostituir-se.Les proves suggereixen que la xarxa delictiva va canalitzara través d'empreses de transferències de diners i de serveis de missatgeria, blanquejant posteriorment el producte del delicte amb inversions. També van fer servir part dels guanys en finançar diverses activitats delictives.Durant l'operatiu aes van interceptar sis vehicles d'alta gamma, diversos telèfons, targetes SIM i de memòria, USB, targetes bancàries, un anell valorat en 1.600 euros, 3.300 lliures turques i 2.200 euros en efectiu. Dels 13 registres, sis van tenir lloc a la localitat romanesa de Ploiesti. Aes van fer set entrades i registres, on es van interceptar telèfons mòbils i 20.415 euros en efectiu. Amés, es van arrestar dues persones i van ser alliberades eles 13 víctimes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor