Eugeni Bregolat: «Occident ha abocat la Xina a acostar-se a Rússia»

"Putin un criminal de guerra? Com els EUA a la segona guerra de l'Iraq, o la Xina i els EUA al Vietnam"

Eugeni Bregolat, exambaixador a Rússia i a la Xina. Foto: Casa Amèrica

"Pensar que Rússia pugui tenir interès en el procés ho trobo descabdellat, no oblidem que Catalunya està dins de l'OTAN"

"Deng Xiaoping es preguntava per què els xinesos més pobres del món eren els que vivien a la Xina, ha estat és la personalitat més influent del segle XX"

Eugeni Bregolat: "Si alguna vegada vaig tallar el bacallà va ser quan era al costat de Suárez". Foto: Casa Amèrica

"Si en algun moment a la vida he tallat una mica el bacallà va ser quan treballava al costat de Suárez"

(la Seu d'Urgell, 1943) té la política exterior al cap. De formació jurídica, va entrar en la carrera diplomàtica el 1971. Coneix els entramats del poder des que va treballar a la Moncloa dirigint l'àrea d'internacional per als presidentsDesprés ha estat destinat a un munt de legacions, des d'Andorra al Canadà. Però és el seu pas per-tres cops ambaixador entre el 1986 i el 2013- el que ha fet d'ell un analista reclamat en aquests dies de guerra.Bregolat s'adscriu a l'escola delen les relacions internacionals i el seu criteri pot ser vist com a molt descarnat en alguns moments. Però davant una crisi tan greu com la d', el seu coneixement de la Xina i Rússia, països on ha rebut també reconeixements, ofereix una bona informació de les causes de lai de les perspectives que es poden obrir en el futur immediat.- Sí, és clar. És una tragèdia terrible, sobretot per a aquesta pobra gent d'Ucraïna, que és la que està rebent les bufetades. A qualsevol persona, veient aquestes imatges que ens estan entrant per les televisions, se li trenca el cor.- Això no és fàcil de dir. Fa uns dies, hi havia un editorial al Financial Times que es titulava "La setmana en què el món va canviar". Em va xocar una frase en què es preguntava com era que Occident havia arribat a un moment en què l'alternativa que tenia era o contemplar com a espectador les coses terribles que estan passant a Ucraïna o, si vol intervenir, corre el perill d'anar a una guerra mundial. Darrere d'aquesta pregunta n'hi ha d'altres. No serà que hem fet algunes coses malament?- Això no ho dic jo, ho diuen alguns dels nord-americans més il·lustres en política internacional. I alguns exambaixadors dels EUA a Rússia. Un va ser Robert Strauss, que va estar a Moscou en el moment de l'ensorrament de l'URSS, que va enviar a George Bush pare un informe on deia que el més transcendental del 1991 no havia estat l'enfonsament del comunisme sinó la desmembració de la Unió Soviètica. Es referia a la separació d'Ucraïna de Rússia, que definia com una part del cos molt a prop del cor. Un altre exambaixador, Jack Matlock, al parlar davant el Senat nord-americà sobre l'ampliació de l'OTAN, va dir que tindria males conseqüències. Té més de 90 anys i acaba d'escriure un article molt crític. I el que actualment és director de la CIA, Bill Burns, també exambaixador a Moscou el 2008, quan l'OTAN va obrir-se al fet que Ucraïna i Geòrgia entressin un dia a l'Aliança va enviar un telegrama a Washington, conegut per Wikileaks, advertint que posar Ucraïna a l'OTAN era un gran error. I molts dels grans savis de la política exterior dels EUA, com George Kennan, Henry Kissinger i Zbigniew Brzezinsky, van opinar el mateix. Kennan havia advertit que l'ampliació de l'OTAN tindria conseqüències èpiques.- Això és evident. Aquesta guerra va contra el dret internacional, no es pot acceptar. És evident. Però no deixa de ser cert tota la resta. Fixi's que Zelenski està dient aquests dies que ja accepta la neutralitat. Per què no va dir això fa dos mesos? No hi hauria hagut guerra. Per què no els va transmetre això a Emmanuel Macron i Olaf Scholz quan van anar a Kíiv i Moscou? Bàsicament, era això el que demanava Putin. Ara ja no ho sabem què demana.- No ho sabem. És evident que Rússia ha tingut moltes més dificultats en els seus moviments militars a Ucraïna del que s'esperava, per la resistència ucraïnesa i per l'ajuda militar que rep d'Occident, encara que no sigui a través de tropes. Ara, també és evident que Rússia està mantenint les seves posicions. Hem d'esperar. La informació que tenim també és molt relativa i hi ha muntanyes de desinformació, que és un capítol central de la guerra. Si Rússia topa amb tantes dificultats que ha de fer marxa enrere o si malgrat les dificultats, continuarà avançant emprant mitjans més durs.- Fins ara, sembla que les dues bandes, Rússia i Occident, estan vigilant molt per no arribar a un enfrontament directe. Això d'una zona de prohibició aèria l'OTAN no ho ha volgut fer i Rússia ha tingut cura de no fer res que directament toqués l'Aliança Atlàntica. Però aquesta situació és molt delicada i poden passar coses imprevistes per error. Tampoc sabem molt del terreny de la negociació perquè tenim informacions contradictòries. Es diu que Ucraïna accepta negociar la neutralització, però Zelenski també ha dit que els acords se sotmetrien a un referèndum. Què vol dir això? Un referèndum abans d'acabar la guerra? Complicat.- Miri, tot això, què vol que li digui? L'ambaixador que he citat abans, Jack Matlock, ha escrit que un president dels EUA que feia una guerra com la segona de l'Iraq, sense l'aprovació de les Nacions Unides, i basada en l'engany, podia ser considerat un criminal de guerra. Una gran potència és una gran potència. Això ho ha fet Rússia ara i abans. Ho han fet els Estats Units al Vietnam. I la Xina quan va voler donar una lliçó al Vietnam els anys setanta quan volia evitar que es quedés amb tot Indoxina. L'actuació de les grans potències és trista, però és el món real.- Això m'ho han preguntat en altres mitjans i, com ja vaig dir, no tinc ni idea del tema. No en sé res de res.- Home, des d'un punt de vista teòric, tota presa de contacte és concebible. Es pot entendre que a algú, en algun moment, se li encengui una llumeta i vulgui mantenir uns contactes. Ara bé, creure que hi pot haver interès per part de Rússia és descabdellat. No oblidem que Catalunya forma part de l'OTAN. També s'ha parlat de contactes amb la Xina. És una cosa purament especulativa.- No mai. En temps del president Pujol, l'havia rebut amb motiu de visites seves, però eren altre stemps i en aquell moment es tractava d'acompanyar delegacions comercials, amb uns objectius econòmics molt concrets.- Si no treballes amb la realitat, estàs a la lluna, no ets al món real. Les grans potències s'ho fan valer. Què feia Espanya quan era una potència? Que els ho preguntin als holandesos.- Això no és una aliança. Li podem dir quasi aliança, que és com Kissinger anomenava l'acord entre la Xina i els EUA de fa unes dècades. Se li pot dir un alineament. És una relació forta perquè un i altre se senten molt agreujats respecte dels Estats Units. Donald Trump va començar la guerra econòmica i tecnològica, amb grans aranzels. "T'estrangularé Huawei", va dir, en relació amb l'empresa tecnològica més important de la Xina, intentant que no pogués invertir a les borses nord-americanes. Arriba Joe Biden, manté la mateixa orientació i, per postres, intenta fer una OTAN al Pacífic, el pacte militar Aukus amb Austràlia, per tenir encerclada la Xina. La Xina i Rússia veuen que van a fer-los mal. Fa anys, teníem els EUA i la Xina enfront Rússia, i ara tenim Rússia i la Xina enfront Amèrica. Algú deu haver fet coses que ara potser les faria d'una altra manera.- Pequín està mantenint els seus interessos. Pretendre que la Xina es girarà contra Rússia no porta enlloc. L'han abocat a fer-ho. Miraran de no embolicar-se massa. Occident intentarà espatllar la relació Xina-Rússia, però és massa evident.- Cal dir que un ambaixador, si no és d'una gran potència, té una capacitat de conèixer aquests líders de manera relativa. Els presenta les credencials i intervé amb motiu de les visites d'estat. En general, la majoria d'ambaixadors europeus tenim un accés limitat als grans líders.- Home, qui era un personatge enorme era Deng Xiaoping. Va estar dins d'aquella dictadura terrible de Mao, però ell, un home petit d'un metre i mig, anava prenent notes de tot el que veia, mirava fora i es preguntava com era que els únics xinesos pobres al món eren els qui vivien dins de la Xina. I quan va arribar al cim, el 1978, ho va canviar tot. Per mi, és el personatge més influent del segle XX. Perquè la reemergència de la Xina ha estat el fet més transcendent que ha passat.- Això és una veritat relativa. Deng no va voler ser cap d'estat. Ell volia dirigir des del darrere i no perdre temps en punyetes cerimonials. Es va quedar amb la Comissió Militar Central, que era el lloc principal del poder. I es va quedar amb la ciència i la tecnologia, fixi-s'hi bé. Veia molt clar que era el primer factor de la producció. Parlem de finals dels setanta. Va reobrir les universitats que Mao havia tancat i a enviar estudiants a l'estranger.- Sabia on estava el futur. Però va manar fins que es va morir, el 1997. Quan hi havia una cosa important, feien una reunió que en deien ampliada del politburó, que es feia on vivia Deng. I els qui decidien eren els membres ampliats com Deng. Va manar sempre fins que va morir. Ell va establir els dos mandats per als presidents xinesos, però això també és inexacte. Jiang Zemin, el successor de Deng, quan va deixar la presidència es va quedar amb la direcció de la Comissió Militar durant dos anys més i al final va manar durant gairebé tretze anys. L'únic que va complir dos mandats de cinc anys va ser Hu Jintao, el precedent de Xi. Els dos mandats són disfuncionals perquè quan arriba un nou líder, es troba envoltat en el politburó per aquells designats pels qui se'n van. El primer mandat un secretari general del partit se'l passa apartant els que queden de l'anterior mandat. I si hi ha apareix el probable successor, el líder també perd posicions. Al final, passa que ningú acabi de manar gaire.- Sí. D'alguna manera es volia evitar un altre Mao. És interessant de comparar el sistema de poder xinès amb el nord-americà. Als EUA es va teixir tota una estructura basada en els check and balances, els controls i equilibris per impedir un poder monàrquic com el que havien patit sent una colònia britànica. A la Xina és tot el contrari. Si el Japó hagués guanyat la guerra, la Xina estava condemnada a ser un país d'esclaus. Havien patit l'ensorrament de l'imperi, una república que va ser un fracàs i una guerra civil. Necessitaven un poder fort. Ho deia Deng: "Sense el partit, la Xina és una muntera de sorra".- Espanya és una part d'Europa. Per sort, estem a la rereguarda més absoluta en aquest tema. Espanya fa el que ha de fer, ser un país europeu i actuar dins d'aquest context.- Jo aquest tema el conec poc i no m'atreveixo massa a parlar-ne. El govern deu haver sospesat la situació. Però s'ha canviat la posició des que, amb els Acords de París pels quals es deixava el Sàhara, el ministre d'Exteriors, Cortina Mauri, va tenir la visió de constatar que Espanya cedia la possessió del territori, però no la sobirania. Una cosa és la possessió i una altra la propietat.- Tenia alguns mestres en el ministeri. Els primers caps que vaig tenir, com Miguel Solano i Aguirre de Cárcer, van ser alguns d'ells. Però la figura a qui tinc més consideració és Adolfo Suárez, amb qui vaig treballar com a director del departament internacional. Aquell que segons les males llengües li explicava tot allò del que era l'estret d'Ormuz. Si en algun moment a la vida he tallat una mica el bacallà va ser quan treballava al costat de Suárez. Quan se'n va anar Suárez, vaig ser l'única persona que es va quedar amb el nou president, Leopoldo Calvo Sotelo.- Calvo Sotelo era un intel·lectual. Suárez era un pràctic. Una vegada, un periodista el va voler comparar amb Manuel Fraga, un home de moltes lectures, i li va dir: "Vostè no ha llegit molts llibres, oi? Suárez va respondre: "Prefereixo tenir el cap mig buit per posar-hi el problema de cada dia per mirar de resoldre'l". Un intel·lectual té moltes virtuts, però es pot ser un bon polític sense ser un intel·lectual i fer coses sobre les quals després altres escriuran.​​​​​

