El Mercat del Ram torna per la porta gran

Es consolida La Casa de Pagès al Sucre, epicentre de l'activitat ramadera

Durant la presentació de la nova edició del Mercat del Ram. Foto: ACN.

El primer congrés BIT

Nova edició del Mercat del Ram de Vic , a Osona, que se celebrarà del 8 al 10 d'abril. I en aquesta ocasió "torna el Mercat conegut per tots", ha explicat aquest dimecres en roda de premsa, regidor de Fires i Mercats. L'any passat es va haver de celebrar en format reduït i el 2020 es va haver de suspendre per la situació derivada de la Covid.El segon cap de setmana d'abril,vol recuperar l'esplendor dels darrers anys i tornar a ser uni una gran festa per a la ciutadania, amb propostes lúdiques i comercials. L'activitat s'estendrà arreu de la ciutat.D'una banda,serà l'epicentre de l'activitat ramadera. Tal com ha destacat el regidor, una de les grans novetats és que es consolida i creix la iniciativa de, un circuit per donar a conèixer la vida al camp al públic familiar i escolar.Tot i que aquest circuit ocuparà gran part del recinte firal, també hi tindrà un pes especial la. Hi haurà l'espai de "és salut" que incidirà en "el producte de territori i de proximitat", tal com ha apuntat el president de l'Associació Frisona d'Osona,. I com a novetat, també s'hi celebrarà la 22a edició del concurs de vaca frisona.Pel que fa a la 38a edició del, Albert Noguera, de la comissió, ha explicat que per primera vegada no s'exposaran les canals porcines sinó que es farà a través de pantalles. Això permetrà poder-les analitzar uns dies abans i tenir "un premi molt més real del que teníem fins ara", ha subratllat.Aquests dos concursos anteriorment havien estat ubicats a l'aparcament de sorra del Sucre. En aquesta edició, però, s'hi ubicarà la zona destinada a l'agrícola. També es podran veure a l'avinguda dels Països Catalans i el carrer Mossèn Gudiol, sense ocupar tota la calçada.També torna l', al parc Jaume Balmes, amb gastronomia i turisme gastronòmic; la mostra de productes artesans; o l'emblemàtic. Com a novetat se celebrarà una trobada de pagesos perquè aportin diferents visions del sector i puguin aportar propostes de cara la propera edició.En el marc del Mercat del Ram, l'edifici del Sucre Vic acollirà uns dies abans del mercat més tradicional, del 6 al 8 d'abril, el primer. També es farà el setembre a, per la Fira de Sant Miquel. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'impulsar lapromovent la incorporació d'estratègies empresarials i innovacions tecnològiques per produir aliments i bioproductes més eficients, saludables i respectuosos envers el medi ambient.Tal com ha explicat,, directora del BIT, el congrés dividirà les nombroses activitats en dos espais: el "VIT Fòrum" i el "Més VIT". Es podrà participar en ponències, taules rodones, conferències i tallers interactius, entre altres. Tot plegat per emmirallar-se en altres països "on la bioeconomia és capdavantera" com França, Bèlgica i els Països Baixos.Per la seva banda, el cap del gabinet tècnic d', ha destacat quatre aspectes cabdals per la celebració d'aquest congrés: celebrar-lo al Mercat és un "bon"; s'hi uneixen tots elsper tirar endavant aquest tipus d'economia; se celebra al, on precisament ha de ser "un motor de desenvolupament"; i és una forma de. En aquest cas "de forma sostenible".

