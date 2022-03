Les mascaretes desapareixeran «més d'hora que tard»

Altres notícies que et poden interessar

La ministra de Sanitat,, ha insistit aquest dimecres al ple del Congrés dels Diputats que l'eliminació de l'obligatorietat de l'ús deen interiors serà aviat: "", ha manifestat, si bé no ha volgut donar una data concreta per a l'aprovació d'aquesta mesura.Tal com ha explicat la ministra en una interpel·lació de Ciutadans per a l'eliminació de l'element de protecció contra la Covid, el govern espanyolsobre com cal fer-ho de la ponència d'alertes del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) abans de prendre la decisió."Cal veure si haurà de seguir sent obligatori l'ús de la mascareta als transports públics, en aglomeracions o en entorns vulnerables. Això és el que volem fer, conèixer la proposta dede la ponència d'alertes, i us asseguro que serà més d'hora que tard", ha asseverat la ministra en resposta al diputat de Ciutadans Guillermo Díaz.Les declaracions de Darias coincideixen amb l'anunci d' eliminar les quarantenes per a tots els contagiats amb coronavirus que no presentin símptomes greus. El de la mascareta, doncs, és l'últim gran pas cap a la normalitat absoluta de la situació i lade la Covid-19.​​​​​​

