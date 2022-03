El PSC s'ofereix a Aragonès per no dependre de la CUP en matèria de seguretat

"Immoral" qüestionar el compromís del Govern contra la corrupció

La polèmica pels canvis a la cúpula delsencara cueja. Les explicacions del conseller d'Interior,, i del nou comissari en cap del cos,, no han satisfet del tot els grups parlamentaris de l'oposició, que aquest dimecres han carregat contra el president,, per uns canvis on alguns hi veuen una "purga i politització" i un intent de frenarpilotades pels Mossos i que afecten polítics independentistes. Aragonès ho ha negat i ha insistit que el relleu del major dels Mossos,, i la resta de canvis a la cúpula del cos responen a, i que les investigacions sobre corrupció continuaran. Aragonès ha refermat el compromís del Govern la lluita contra la corrupció i ha defensat dels modificacions fetes.En les intervencions dels grups -l'oposició ha insistit en les acusacions de "purga"-, el líder del PSC,, ha admès "preocupació" pels canvis i per com s'han fet. Illa ha lamentat que s'hagin situat els Mossos a l'arena política i com a "moneda de canvi" per a acords d'investidura, com el de la CUP amb ERC. "El conseller d'Interior està lligat de mans per aquest acord", ha afirmat. Aquest "intercanvi polític" ha portat una sèrie de decisions que han afectat els Mossos, com la retirada de les acusacions particulars de la Generalitat contra manifestants, els dubtes sobre el model policial i l'ordre públic o la comissaria general d'Informació o la no aplicació de la llei mordassa. En aquest sentit, ha ofert al Govern el suport del PSC per fer un "canvi de polítiques" en matèria de seguretat i deixar de dependre de la CUP."El denominador comú de tots aquests canvis als Mossos és la desconfiança i el recel del Govern respecte el cos. Pel Govern, els Mossos estan sota sospita permanent", ha dit. En aquet context, Illa ha situat els canvis a la cúpula del cos i ha lamentat que no s'hagin explicat. "Són inexplicables", ha afirmat, i ha enviat un missatge de suport al major Trapero. "Els canvis són un avís i no responen als criteris que s'han explica.", ha insistit. Per tot plegat, ha reiterat la voluntat del grup parlamentari d'impulsar una comissió d'investigació sobre els canvis a la cúpula dels Mossos.El portaveu de la CUP,, ha insistit que és més important el què que no pas el qui, i ha constatat que el PSC no li importa el qui sinó que no s'apliquin les polítiques que ells volen. Pellicer ha dit que cal avançar en posar "la població al centre" de les polítiques de seguretat, i posar com a objectiu la defensa dels drets civils i fonamentals. "No es pot col·laborar dels dels cossos de seguretat en incrementar les desigualtats o en els desnonaments, això s'ha de canviar d'arrel", ha remarcat Pellicer. El diputat de la CUP ha dit que cal aplicar la "doctrina Trapero" en els desnonaments, és a dir, la manera de fer que els Mossos van seguir l'1-O. "Si el Govern vol avançar en tots aquests àmbits, tindrà el suport de la CUP", ha afirmat, i ha lamentat que, perquè "res no canviï", el socis d'Aragonès són els PSC. "No s'acomplexin amb el 'cup, cup, cup', som aquí per transformar", ha reblat.A l'hemicicle, Aragonès ha defensat els canvis impulsat pel Elena, meditats amb temps pel conseller i concretats a finals de l'any passat amb la destitució del major Trapero , que ara pilota la divisió dels Mossos que supervisa els dispositius policials . "Els canvis responen única i exclusivament a la voluntat de millorar el cos de Mossos i fer-lo avançar. Aquesta és la nostra obligació", ha deixat clar el president. Amb aquest objectiu, ha dit, es van impulsar els canvis "necessaris". Aragonès ha ressaltatd'Interior per fer els canvis que consideri a la cúpula dels Mossos, com s'ha fet en passades legislatures, i ha criticat que es parli de "degradacions, purgues o depuracions" o que els canvis són "producte d'una revenja".Aragonèsque s'han fet al Govern per aquests canvis i especialment l'intent de posar en dubte el compromís de l'executiu en la lluita contra la corrupció. "No fa cap bé a la nostra policia. Només volen desgastar el conseller i no busquen enfortir la policia.", ha dit. Aragonès ha refermat el compromís de l'executiu i dels Mossos en la lluita contra la corrupció i ha lamentat que, amb aquests retrets, es posi pressió al cos i es situï una ombra de dubte sobre la seva voluntat d'eradicar la corrupció. "Insinuar que el Govern vol intervenir en les investigacions sobre corrupció és immoral i", ha insistit.El president ha recordat el, que en alguns casos afectaven dirigents dels governs en qüestió. "Els Mossos han investigat i en molts casos han liderat les investigacions. Manés qui manés", ha dit. "", ha advertit Aragonès. El president ha recordat també un dels noms que més ha sortit aquests darrers dies: el de l'intendent, responsable d'Investigació Criminal. "Estava en funcions i continuarà fent bona feina als Mossos", ha dit. "Reforçar el caràcter democràtic de la policia és el contrari de voler una policia política", ha insistit el president, que també ha assegurat que, a diferència de l'exministre, el Govern no utilitza ni utilitzarà mai la policia per als seus interessos.

