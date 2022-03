L'ha anunciat aquest dimecres que combatrà amb unala sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que anul·la la(ZBE). D'entrada, el consistori i la Generalitat presentaran de forma conjunta un recurs de cassació al Tribunal Suprem –tenen un termini de 30 dies per fer-ho– i, després, actuaran de la mateixa manera els altres quatre municipis afectats a mesura que vagin rebent les sentències contra les seves ordenances."La ZBE és vigent i la defensarem", ha afirmat la tinenta d'alcaldia d'Ecologia i Mobilitat,, després d'una reunió amb la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El consistori diu que el recurs és la seva prioritat i que de moment no estudia alternatives. Els serveis jurídics de l'Ajuntament i del Govern es van reunir aquest dimarts per la tarda per tal de consensuar la resposta jurídica a la sentència. I és que l'executiu català també ha defensat l'aplicació d'aquesta mesura que impedeix que els vehiclespuguin entrar a la zona delimitada per les rondes de Barcelona, l'Hospitalet, Sant Adrià, Esplugues i Cornellà

