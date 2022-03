Gallo avisa que faltarà pasta als supermercats si continua la vaga

Una altra gran empresa llança un crit d'alerta davant l'aturada dels transportistes. Després que ahir fossin Danone i Heineken les que avisessin dels perills de la vaga per al subministrament dels seus productes, ara ésla que avisa que si el conflicte laboral s'allarga faltarà pasta als supermercats."Fa nou dies que no podem servir res des de la nostra fàbrica cordovesa", explica Fernando Fernández Soriano, conseller delegat de Gallo, en declaracions a La Vanguardia en què alerta que si la vaga continua, "l'estoc s'acabarà de pressa, en dos dies com a molt". En condicions normals, la companyia carrega uns 20 camions diaris com a mínim, que poden arribar a ser-ne 40 o fins a 50 en determinades setmanes. Però des del passat 14 de març, han sortit 20 camions en total.La planta de Gallo continua en actiu gràcies als magatzems de sèmola que té en instal·lacions adjuntes, però en lloc d'enviar els productes also als distribuïdors, està emmagatzemant-los. "Si us plau, és necessari que tots parlin, dialoguin, negociïn i arribin a un acord perquè els productes bàsics no poden faltar en les llars", prega el directiu.

