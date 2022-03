Commoció al món del tenis: es retira la número u Ashleigh Barty amb només 25 anys

El circuit s'ha despertat avui amb una notícia inesperada: la número 1 del món,, ha anunciat que es retira de la competició professional amb només 25 anys "per esgotament físic i mental". A través d'un comunicat de vídeo, l'australiana ha reconegut que és "un moment difícil i ple d'emocions", però ha afirmat que els principals motius per deixar-ho és que "ja no té l'impuls físic ni les ganes emocionals, ni tampoc de tot el que es necessita per a desafiar-se una mateixa al màxim nivell". "Estic esgotada", ha sentenciat.Barty ha assegurat que "és una decisió molt meditada" i que "se sent en pau amb ella mateixa"., és el meu camí. Ja sé que hi haurà gent que no ho entengui i ho accepto, no passa res", ha explicat al vídeo, visiblement nerviosa. Ha anunciat la seva retirada "entrevistada" per l'extenista, també australiana, Casey Dellcqua, visiblement emocionada en diversos moments de la conversa.La líder del circuit WTA ha estat la tenista més exitosa dels últims dos anys, quan va esclatar el seu potencial. El seu darrer torneig victoriós va ser l'Open d'Austràlia d'aquest mateix any, on es va coronar campiona.Ella mateixa ha reconegut que després de la victòria al torneig britànic el 2021 "li va canviar alguna cosa" i des de llavors "no és la mateixa".L'australianaquan només tenia 17 anys, per dedicar-se professionalment al críquet. Va tornar a les pistes de tenis dos anys després. Altres estrelles mundials van deixar el circuit professional en retirar-se de manera prematura:. Tots ells van tornar a jugar anys després.

