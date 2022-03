Trànsit col·loca càmeres «intel·ligents» a la C-58 i la B-23 per controlar l'ús del mòbil al volant

Prova pilot exitosa

Aquest dilluns ha entrat en vigor la nova llei de Trànsit que, entre d'altres coses,quan es condueix, encara que no es faci servir. Una acció que es tradueix en ladel carnet i-es manté mateixa quantia-. A Catalunya, des de fa uns mesos, hi haa la C-58 i la B-23, amb un, que controlen lad'aquests aparells"Són càmeres zenitals, pensades peri l'interior del vehicle, la, explica el responsable de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) del Servei Català de Trànsit (SCT), Josep Marselles. Detalla que incorporen “una innovació” que consisteix en elamb l'ús del mòbil, com ara si es troba al costat de l'oïda, davant del volant o al costat, entre d'altres situacions. També controla “si es”, afegeix. Una avenç que ha estat possible gràcies a un acord amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).El 2020va ser per, la qual cosa va lligada majoritàriament amb l'ús del mòbil. I elsense l'afectació de la Covid-19, la dadaen el total de sinistres.El mecanisme de les càmeres, situades a prop de les entrades i sortides de Barcelona, és feri la intel·ligència artificialque poden retratar un dels comportaments “probables”. Un tècnic de l’SCT ho revisa i fixa si és o no motiu de sanció. D'aquesta manera, el sistema s'ha anat perfeccionant amb l'entrada de nous paràmetres.Els dos aparells s'han instal·lat ali el, “on ja hi havia la infraestructura necessària” per muntar-ho, sense necessitat de crear-ne una de nova. Es tracta d'unai els resultats han estat satisfactoris, determina Marselles. “L'algoritme ha reconegut un”, destaca, i per això,deixarà d'estar en fase de proves iTot i així, Marselles assegura queja que per la nit “és pràcticament impossible i depenent de les hores del dia, per la posició del sol, es poden captar imatges que no es poden tractar”. L'expansió d'aquestes càmeres per la xarxa viària dependrà de “si funcionaran” en detectar aquests comportaments, diu el responsable de TIC de l’SCT, a partir d'ara a la C-58 i la B-23.

