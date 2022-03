El Massís del Port acumula 315 litres en una setmana i neu en plena primavera

Elqueda en situació de Prealerta a l’espera d’un nou episodi d’acumulació de pluges a lessegons va informar ahir al vespre Protecció Civil. L’episodi de fort onatge encara es mantindrà fins el proper dijous. De fet, es preveu una nova ratxa de precipitacions a partir d'avui i fins demà a les Terres de l’Ebre.Al llarg de la darrera setmana destaca lasegons dades del Meteocat és de 315'6 litres en una setmana. Les precipitacions ens deixen imatges dels barrancs carregats d'aigua i els salts brollant.Amb tota l'acumulació de pluja rebuda elha crescut de manera exponencial com es pot observar en les imatges.Elde moment resisteix l'embat de la pluja i no s'han tornat a repetir imatges com les de setmana passada en que de nou, la Barra del Trabucador quedava anegada.a l'Ampolla s'han vist afectades per la virulència de les onades que tal i com va alertar Protecció Civil podien superar el 2,5 metres.Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir de la tarda de dimecres i fins dijous al vespre es podrà superar el llindar d'acumulació de pluja de més de 100 l/m2 en 24 hores al. La probabilitat més alta de superar el llindar d’acumulació es dona, de nou al Massís del Port. La cota de neu es situa en els 1200 metres i en aquests moments hi han nevades al Massís del Port.Pel que fa a l’episodi de fort, es mantindrà fins al proper dijous amb onades de més de 2,5 m (maregassa) a tot el litoral català, amb vent i mar de fons de component Est.al front marítim a causa del fort onatge i tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzen prop de la costa.

