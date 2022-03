Marxa lenta de taxistes contra l'augment de preus del combustible

terminal d'arribades de l'aeroport, conegut entre el col·lectiu com el tub, i han enfilat cap a un polígon del Prat de Llobregat per reagrupar-se i dirigir-se a la C-31 en direcció al centre de Barcelona i al Parlament.



Abans d'iniciar la marxa, Álvarez ha destacat en declaracions als mitjans que la protesta té el suport de totes les associacions del taxi. Mentrestant, aquest matí els transportistes també han seguit amb l'aturada i els piquets al Port de Barcelona i han tallat la Ronda Litoral, primer en sentit Besòs, i després en sentit Llobregat, entre les sortides 14 i 17, prop de la Zona Franca.



Laper protestar contra l'escalada dels preus dels combustibles ha començat aquest dimecres al matí, poc abans de dos quarts d'onze, a l'Aeroport del Prat i ja es dirigeix cap al Parlament. Segons els organitzadors, hi participen al voltant de 800 vehicles tot i que confien que un cop al centre de la ciutat se n'hi afegiran més.El portaveu d', Tito Álvarez, ha demanat ajudes com les aprovades per la pandèmia i ha advertit que, en cas contrari, podrien iniciar una altra protesta estacionant els taxis enmig del carrer com ja van fer el 2018 a la Gran Via. La marxa està encapçalada per set tractores de camió en representació dels transportistes, alguns dels quals ja encadenen deu dies de protesta.

