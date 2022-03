Laha desarticulat una organització presumptament dedicada a cometrerelacionades amb la formació en. Vuit persones que conformaven la cúpula d'aquesta suposada acadèmia han estat detingudes, tres a Catalunya, com a presumptes responsables dels delictes d'. Els seus integrants estaven especialitzats en la persuasió de joves, també menors d'edat, i arribaven a utilitzar "", ha explicat la policia.La investigació es va iniciar fa un any, arran de la denúncia formulada per una associació de víctimes de sectes. Els investigadors van poder comprovar que el centre formatiui, prometent a estudiants joves grans beneficis sense haver de treballar. Tanmateix, una vegada matriculats, l'ensenyament passava a tenir un paper secundari i, conformant així una estafa de tipus piramidal.Les indagacions van permetre esbrinar que la plataforma formativa era la successora d'una altra sobre la qual existeix una advertència de la. A més, el líder de l'organització ja havia participat en altres estafes piramidals i coneixia membres de la cúpula directiva de l'acadèmia a altres països. El canvi de la denominació de la mercantil respon a la voluntat d'evitar que les potencials víctimes poguessin vincular el nom de la plataforma a una presumpta estafa mitjançant una simple cerca ràpida a la web. Segons les publicacions de la mateixa organització, només el principal líder hauria pogut ser responsable de la captació directa i indirecta d'unesLa forma de captar els joves era mitjançant la trobada física, abordant-los en parcs públics o a través d'esdeveniments presencials en hotels i altres establiments, on se'ls convidava a incorporar-se a un moviment que els permetria oblidar-se de la vida laboral ordinària i assolir la "". Per això, els principals líders de la trama es mostraven molt actius a diferents, exhibint una vida plena de luxes que, segons ells, havien aconseguit gràcies a la formació en trading i criptomonedes de l'acadèmia. La Policia Nacional recorda que és fonamental la col·laboració ciutadana en la prevenció i la detecció d'aquest tipus de fraus, per a poder detectar ràpidament aquestes organitzacions.

