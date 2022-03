Quanta raó.....

En vez de acatar las resoluciones de la ONU, Spañistán pidió inhabilitar a dos de los expertos que condenaron la prisión de los líderes catalanes. Olé por el Estado de Desecho español...Concordia, fraternidad, convivencia?.... Pues va a ser que no, mientras haya presos políticos. Palabras insulsas pronunciadas por los Socios-listos. Hemos provocado un seísmo. Spañistán no sabe que hacer con nuestros representantes políticos aparte de mantenerlos encarcelados y secuestrados para escarmentar a millones de catalanes que pensamos igual que ellos...Penoso y bochornoso el espectaculo que montó la mafia del 155, los descerebrados del Partido Podrido, C's. Fachas, sus Socios-listos y Vox.... Orgulloso de ser independentista y de nuestros presos políticos en un Congreso y un Senado lleno de fascistas, corruptos, maleducados y bocachanclas adoradores del genocida Franco y ladrones compulsivos exonerados dignos de cualquier telebasura de Mediaset, Atresmedia o demás televisiones "afectas al régimen". Esta gentuza que sólo libremente elegidos por el Pueblo de Cataluña con más de DOS MILLONES DE VOTOS....Ojo al dato, que es obviado y ocultado sistemática y torticeramente por todos los voceros de esta "supuesta" democracia..... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa. Si me pegan, me divorcio..... Som República !!*!!