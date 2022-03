Aragonès considera «immoral» vincular els canvis als Mossos a afeblir la lluita anticorrupció

El PSC s'ofereix a Aragonès per no dependre de la CUP en matèria de seguretat

La dreta insisteix en la "purga" als Mossos

Junts garanteix que serà "responsable" en relació als Mossos

La polèmica pels canvis a la cúpula delsencara cueja. Les explicacions del conseller d'Interior,, i del nou comissari en cap del cos,, no han satisfet del tot els grups parlamentaris de l'oposició, que aquest dimecres han carregat contra el president,, per uns canvis on alguns hi veuen una "purga i politització" i un intent de frenarpilotades pels Mossos i que afecten polítics independentistes. Aragonès ho ha negat i ha insistit que el relleu del major dels Mossos,, i la resta de canvis a la cúpula del cos responen a, i que les investigacions sobre corrupció continuaran. De fet, Interior ja va anunciar fa uns dies que duplicaria els efectius en aquesta àrea del cos A l'hemicicle, Aragonès ha defensat els canvis impulsat pel Elena, meditats amb temps pel conseller i concretats a finals de l'any passat amb la destitució del major Trapero , que ara pilota la divisió dels Mossos que supervisa els dispositius policials . "Els canvis responen única i exclusivament a la voluntat de millorar el cos de Mossos i fer-lo avançar. Aquesta és la nostra obligació", ha deixat clar el president. Amb aquest objectiu, ha dit, es van impulsar els canvis "necessaris". Aragonès ha ressaltatd'Interior per fer els canvis que consideri a la cúpula dels Mossos, com s'ha fet en passades legislatures, i ha criticat que es parli de "degradacions, purgues o depuracions" o que els canvis són "producte d'una revenja".Aragonèsque s'han fet al Govern per aquests canvis i especialment l'intent de posar en dubte el compromís de l'executiu en la lluita contra la corrupció. "No fa cap bé a la nostra policia. Només volen desgastar el conseller i no busquen enfortir la policia.", ha dit. Aragonès ha refermat el compromís de l'executiu i dels Mossos en la lluita contra la corrupció i ha lamentat que, amb aquests retrets, es posi pressió al cos i es situï una ombra de dubte sobre la seva voluntat d'eradicar la corrupció. "Insinuar que el Govern vol intervenir en les investigacions sobre corrupció és immoral i", ha insistit.El president ha recordat el, que en alguns casos afectaven dirigents dels governs en qüestió. "Els Mossos han investigat i en molts casos han liderat les investigacions. Manés qui manés", ha dit. "", ha advertit Aragonès. El president ha recordat també un dels noms que més ha sortit aquests darrers dies: el de l'intendent, responsable d'Investigació Criminal. "Estava en funcions i continuarà fent bona feina als Mossos", ha dit. "Reforçar el caràcter democràtic de la policia és el contrari de voler una policia política", ha insistit el president, que també ha assegurat que, a diferència de l'exministre, el Govern no utilitza ni utilitzarà mai la policia per als seus interessos.Aragonès ha repassat els reptes en matèria de seguretat, que passen per tenir més eines per combatre el crim organitzat, la marihuana o el crim organitzat internacional; la lluita contra el terrorisme; la ciberdelinqüència o el combat contra la violència masclista. "Per tot això els Mossos han de continuar millorant. Davant reptes nous, l'immobilisme faria una policia molt menys eficaç", ha dit. Aragonès ha reivindicat el topall de 22.000 agents dels Mossos acordat o la jubilació als 60 anys. "L'única purga per motius polítics va ser el 155", ha recordat, i ha criticat que el PSC, que va avalar la suspensió de l'autogovern, ara parli de purga. "És, com a mínim, una contradicció", ha subratllat. En tot cas, ha insistit en el compromís del Govern en la lluita contra la corrupció i ha dit que els canvis no "afebliran" aquest compromís de l'executiu i dels Mossos.El líder del PSC,, ha admès "preocupació" pels canvis i per com s'han fet. Illa ha lamentat que s'hagin situat els Mossos a l'arena política i com a "moneda de canvi" per a acords d'investidura, com el de la CUP amb ERC. "El conseller d'Interior està lligat de mans per aquest acord", ha afirmat. Aquest "intercanvi polític" ha portat una sèrie de decisions que han afectat els Mossos, com la retirada de les acusacions particulars de la Generalitat contra manifestants, els dubtes sobre el model policial i l'ordre públic o la comissaria general d'Informació o la no aplicació de la llei mordassa. En aquest sentit, ha ofert al Govern el suport del PSC per fer un "canvi de polítiques" en matèria de seguretat i deixar de dependre de la CUP."El denominador comú de tots aquests canvis als Mossos és la desconfiança i el recel del Govern respecte el cos. Pel Govern, els Mossos estan sota sospita permanent", ha dit. En aquet context, Illa ha situat els canvis a la cúpula del cos i ha lamentat que no s'hagin explicat. "Són inexplicables", ha afirmat, i ha enviat un missatge de suport al major Trapero. "Els canvis són un avís i no responen als criteris que s'han explica. Com volen que no parlem de purga?", ha insistit. Per tot plegat, ha reiterat la voluntat del grup parlamentari d'impulsar una comissió d'investigació sobre els canvis a la cúpula dels Mossos.El portaveu de la CUP,, ha insistit que és més important el què que no pas el qui, i ha constatat que el PSC no li importa el qui sinó que no s'apliquin les polítiques que ells volen. Pellicer ha dit que cal avançar en posar "la població al centre" de les polítiques de seguretat, i posar com a objectiu la defensa dels drets civils i fonamentals. "No es pot col·laborar dels dels cossos de seguretat en incrementar les desigualtats o en els desnonaments, això s'ha de canviar d'arrel", ha remarcat Pellicer. El diputat de la CUP ha dit que cal aplicar la "doctrina Trapero" en els desnonaments, és a dir, la manera de fer que els Mossos van seguir l'1-O. "Si el Govern vol avançar en tots aquests àmbits, tindrà el suport de la CUP", ha afirmat, i ha lamentat que, perquè "res no canviï", el socis d'Aragonès són els PSC. "No s'acomplexin amb el 'cup, cup, cup', som aquí per transformar", ha reblat.El portaveu dels comuns,, ha demanat no confondre les crítiques a les decisions polítiques d'Interior amb les crítiques als Mossos. Cid ha recordat les converses de Laura Borràs amb l'exconseller Buch sobre les investigacions dels Mossos en relació a les presumptes irregularitats a les Lletres Catalanes. "És normal la desconfiança", ha dit. El dirigent dels comuns ha dit que ERC i Junts "es barallen per tot" i ha lamentat que cada cop que hi ha un canvi de conseller a Interior vol tenir un cap dels Mossos que sigui "afí".La dreta ha insistit en les acusacions de "purga" als Mossos. El líder de Vox,, ha definit les modificacions al cos com un "nou moviment del separatisme" per controlar les institucions. "El que és immoral és el seu comportament i com ha post persones afins al cos de Mossos", ha retret a Aragonès, i ha assegurat que tot plegat porta el "segell" de la CUP. El portaveu ultra ha assegurat que les decisions als Mossos són per "rebaixar les tensions" entre socis de govern i ha dit que el Govern és "una màfia" que instrumentalitza els cossos policials. Vox ha demanat que els Mossos tinguin els mitjans necessaris per "garantir l'ordre i la llei" i ha retret al Govern que sigui "dèbil" amb els delinqüents. "Vol ser dur per imposar societats multiculturals, l'islamisme i la immigració il·legal, i dèbil amb els Mossos a l'hora de donar-los eines contra la delinqüència", ha afirmat.El líder de Ciutadans,, ha assegurat que hi ha elements que permeten parlar de "purga, degradació i revenja" ens els canvis als Mossos. "No té credibilitat en les explicacions que ha donat", ha dit a Aragonès. El dirigent espanyolista ha recordat que el Govern vol "subvertir l'ordre constitucional" i que l'any 2017 es va intentar que els Mossos no complissin la llei per impedir l'1-O i la declaració d'independència. Carrizosa també ha retret que ara es vulgui "desarmar" els Mossos amb els canvis en el model policial. "La voluntat del Govern és controlar políticament els Mossos", ha assegurat, i ha dit que els arguments per justificar el relleu de Trapero són "inconsistents" per justificar "la purga".El líder del PP,, ha dit que "la capacitat de destrucció del procés no té límits" i ha acusat Aragonès de ser el responsable dels canvis al cos. "Els Mossos no han quedat impunes a la seva bogeria autodestructiva", ha dit, i ha insistit que hi ha hagut una "depuració" perquè la policia feia bona feina investigant la corrupció. Fernàndez ha criticat que Aragonès no compleixi amb els principis de "transparència i exemplaritat" i ha assenyalat que Buch va explicar a Borràs detalls de la seva investigació. "El seu govern porta la taca de la vergonya i això és irreversible", ha dit a Aragonès. Fernández ha acusat Elena de ser "cruel" amb els que persegueixen la delinqüència i fer "moixaines" als presumptes delinqüents.El líder de Junts al Parlament,, ha traslladat el suport als Mossos en la defensa dels drets i les llibertats. En aquest sentit, ha expressat "respecte" per les decisions d'Elena sobre els canvis a la cúpula del cos. "Tot el respecte democràtic a les decisions d'Elena al voltant dels canvis als Mossos", ha dit Batet, que ha recordat que tots els consellers d'Interior han pres decisions en aquest sentit. Batet ha dit que Junts "no farà politiqueria" amb els Mossos. "Som conscients de l'esforç que s'ha hagut de fer per tenir una policia nacional catalana", ha afirmat, i ha demanat "responsabilitat" en relació al cos. "Interior és complex i difícil, i farem sempre un discurs responsable en relació al cos dels Mossos", ha dit.Batet ha assenyalat la poca credibilitat de les formacions que van permetre el 155 i el judici a la cúpula dels Mossos. També ha llançat undard a ERC quan ha dit que "tenen poca credibilitat les forces polítiques que quan no governen Interior aprofiten qualsevol crisi per demanar la dimissió del conseller". El portaveu ha dit que els Mossos són una estructura d'estat i un exemple del que apropa Catalunya a la sobirania. També ha dit que podrien fer una "llista llarga" de casos irregulars als Mossos, fent referència a Aragonès i al llistat de casos de corrupció que han investigat els Mossos. Sigui com sigui, ha garantit "exigència" amb el cos. "Ens podem sentir orgullosos amb la policia catalana", ha afirmat.Des d'ERC han tancat files amb el Govern i amb el conseller Elena en relació als canvis al cos. El diputatha assegurat que han quedat "clars" els motius dels canvis fets. "Queda clar que el Govern té la legitimitat de fer-ho", ha dit, i ha recordat que no es pot "defensar la honorabilitat dels agents dels Mossos" i parlar de "purga". "S'està dient que hi ha comandaments que participen o es deixen influir per fer purgues. És un desconeixement del cos", ha afirmat El Homrani. El diputat ha argumentat que l'oposició utilitz els canvis als Mossos per carregar contra les polítiques que es volen fer des d'Interior. "És pel què i pel per què", ha afirmat. "Hi ha diverses aproximacions polítiques dels serveis públics, però sembla que a Interior això no hi sigui", ha lamentat.

