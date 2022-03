Un home perd el braç en un atac amb una catana a l'Hospitalet

Un homedesprés de ser atacat ahir per un altre individu amb una catana. Segons ha avançat la periodista de Planta Baixaal seu compte de Twitter, l'agressió es va produir en un local ocupat on viuen persones vulnerables al carrer del Pedraforca de l'Hospitalet.i l'agressor està identificat pels Mossos d'Esquadra i pendent de detenció. Els fets poden tenir a veure amb una revenja, segons Metrópoli Abierta, que va informar que diverses patrulles policials es van mobilitzar després quealertessin que un individu passejava per la via pública amb l'arma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor