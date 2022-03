⚫ Tallada la Ronda Litoral (B-10) a l'altura de Mercabarna ➡ Besòs per #manifestació



ℹ🔄 Segueix-ne l'afectació al web d'incidències https://t.co/7bzpWB9BQj pic.twitter.com/gqnxGPMM4G — Trànsit (@transit) March 23, 2022

🔴🚛 Nova jornada de reivindicacions en el transport.



Els transportistes baixaran del camió i tallaran la ronda litoral a peu. A banda, els taxistes faran una marxa lenta que sortirà de l'aeroport fins al centre de Barcelona.



🎙️ Informa @nuriapujadas pic.twitter.com/w7pE1ZGbDB — Aquí Cuní (@AquiCuni) March 23, 2022

Els transportistes tallen la Ronda Litoral en el desè dia de vaga en protesta per l'escalada de preus dels combustibles. Aquest dimecres al matí,i a partir de les nou han iniciat la marxa cap a la Ronda Litoral, en direcció Besòs. Això provoca fortes retencions en un dels punts més sensibles d'entrada a Barcelona i a diferents zones de l'Àrea Metropolitana.L'aturada es produeix a l'alçada de la sortida 14. Segons els mateixos manifestants,per tornar a la benzinera. D'altra banda, a primera hora d'aquest matí s'han repetit els piquets a les terminals i als accessos dels dipòsits del port de Barcelona.La protesta es produeix eamb el suport, de moment, d'altres associacions com Fenadismer, que pertany al Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), fins que no es detallin les mesures del govern espanyol. Els camioners no només seran els protagonistes de les manifestacions d'aquest dimecres.A partir de tres quarts de deu del matíamb el suport d'una desena de camions que se sumaran a la protesta, per denunciar l'alt preu dels carburants de les últimes setmanes. Un cop allà, els representants del taxi es reuniran amb una representació dels grups parlamentaris. Aquest dilluns, els piquets ja van impedir el pas de camions al Port de Barcelona situant-se a l'entrada de les terminals de contenidors.

