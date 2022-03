El Regne Unit registra la inflació més alta en 30 anys

L'economia del Regne Unit trontolla ambEl país va registrar un augment de la taxa interanual del 6,2%,Segons l'(ONS) de l'estat britànic, això suposa un 0,7% més respecte del mes de gener, que ja es va situar en una xifra molt alta (5,5%). "És la taxa d'inflació anual més gran de la sèrie històrica de l'ONS, que es remunta el gener del 1997", han explicat des de l'oficina."L'última vegada que va ser més gran en la sèrie de dades històriques modelades va ser el març del 1992, quan va assolir el 7,1%", ha comunicat l'organisme econòmic britànic. En termes mensuals,respecte del mes de gener. Això suposa l'augment mensual més gran de l'IPC entre el gener i el febrer des del 2009.L'acceleració de l'alça dels preus, que a la reunió de la setmana passada va decidir elevar en 25 punts bàsics el tipus d'interès de referència per a les seves operacions, situant-lo en el 0,75%. En la seva anàlisi, la institució va advertir que la inflació continuarà augmentant els pròxims mesos i podria situar-se al voltant del 8% el segon trimestre del 2022 i fins i tot per sobre a finals d'aquest any. Tot i això, la institucióconsiderablement.

