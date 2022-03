RTVE no renova «Operación Triunfo»

El mític programa musical i de reality show de la cadena pública de l'Estat es deixarà d'emetre després que l'organisme hagi decidit no renovar-li el contracte. Segons ha avançat en exclusiva FormulaTV, fa mesos que l'empresa-propietària del format d'OT- i la productora-qui mantè les instal·lacions de l'Acadèmia, situada a Terrassa- esperen un veredicte sobre que passarà amb el programa. L'espai musical es va veure truncat el 2020 per la pandèmia de Covid-19, acabant la darrera edició de la manera més abrupta possible.La 1 va recuperar el programa el 2017, després de gairebé una dècada sense emetre el reality show, estrenat l'any 2001. La història es repeteix, ja que les primeres tres edicions (des van emetre totes per la televisió pública espanyola, però a partir de 2004 i fins la seva cancel·lació el 2011 -amb cap edició el 2010-. Després de pèrdues d'audiència molt marcades i concursants que no estaven a l'altura, el programa va ressorgir el 2017 amb una edició que va fer esclatar els índex d'audiència.En les últimes edicions, celebritats com(OT2017),(OT2017),(OT2017),(OT2018),(OT2017) o(OT2018) van repetir els èxits dels cantants que van construir una carrera exitosa gairebé dues dècades enrere, com. Ara, però, el programa podrà traslladar el seu format a una altra cadena o a una altra plataforma.Tinet Rubira, responsable de Gestmusic, ha deixat clar -segons explica FormulaTV- que OT2022 "si no és a RTVE, serà en un altre lloc". Ell mateix ha assegurat que "no deixaran morir el format" i que l'Acadèmia d'OT tornarà.

