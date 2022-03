Marxen del restaurant sense pagar però hores més tard el local recupera els diners

La factura, pagada. Foto: The Mill

Sortir a sopar, endrapar com els àngels sense estar-se de res i marxar sense pagar. És el que van fer una parella del Regne Unit elFilet mignon, llagosta, musclos, pollastre al curri verd, i diverses ampolles de vi és el banquet que van menjar la parella que es va esfumar del local sense pagar. Una celebració del dia dels enamorats en tota regla.El compte pujava més de 200 euros. Concretament, la xifra era de 179 lliures, uns 213 euros. Els propietaris de, van compartir el rebut a les xarxes socials. "A l'encantadora parella que ha acumulat una gran factura que consistia en filet i llagosta i nombroses ampolles de vi", va escriure el propietari en una publicació de Facebook, "tot i que estem segurs que es va tractar d’un error genuí per part seva marxar sense pagar, per favor,".El pub va instar la parella, sense publicar cap nom ni cap fotografia, a tornar al lloc per pagar el compte o es veurien obligats aEls tenien registrats a tots dos amb càmeres i sistemes de videovigilància. I l'amenaça els va sortir perfecte. Tot un èxit.Unes hores més tard, el propietari va publicar a les xarxes: "Última hora. El compte ha estat pagat per una dona anònima que diu que li correspon a ella. Que Deu els beneeixi,Molts comentaris a les xarxes expressaven la seva satisfacció perquè el restaurant havia recuperat els diners i, molts dels seguidors comentaven que mai havien anat al restaurant i que feia molt bona pinta, que hi anirien aviat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor