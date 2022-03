Rússia reconeix que podria utilitzar l'armament nuclear en cas d'una «amenaça existencial»

Altres notícies que et poden interessar

El portaveu del Kremlin,ha reconegut que Rússia podria fer serviren cas que s'enfrontés al que ha definit com "una amenaça existencial" per al país. Peskov ho ofert aquest dimarts una entrevista a la cadena nord-americana CNN, on s'ha negat a descartar que Moscou es plantegi l'ús d'armes nuclears."Si és una amenaça existencial per al nostre país, llavors pot ser", ha respost amb contundència el portaveu del Kremlin a la pregunta pel context en què Rússia es plantejaria recórrer al seu arsenal atòmic.Per altra costat, Peskov ha reconegut que Moscou "encara no ha aconseguit" els seus objectius amb la ditaa Ucraïna, tot i que ha defensat que aquesta avança "estrictament d'acord amb els plans i propòsits que es van establir”.A més, ha reconegut que la invasió d'Ucraïna és "una operació seriosa amb objectius seriosos" i ha explicat que si lano intenta acabar amb la vida dels soldats russos, aquests no respondran de forma violenta.​​​​​

