Oriol Mitjà, «glaçat» per l'eliminació de les quarantenes

Glaçat!



D'escoltar que el ministeri

-acaba amb l'aïllament per COVID i

-que es deixen de fer proves diagnòstiques.



No hi ha ningú al timó ‼️ — Oriol Mitjà (@oriolmitja) March 22, 2022

L'epidemiòlegha afirmat a Twitter que ha quedat "glaçat" davant l'eliminació de lesals positius de Covid-19 asimptomàtics o amb símptomes lleus, així com als contactes estrets, anunciada aquest dimarts pel Ministeri de Sanitat. "No hi ha ningú al timó", s'ha exclamat.El metge ha alertat que Europa està entrant en, i ha assegurat que la subvariant òmicron BA.2 està "escombrant" a tothom que no ha passat la prèvia, la BA.1, perquè és "més transmissible" i pot infectar, també, la gent que fa més de tres mesos que es va vacunar."És unadesmantellar els aïllaments i les proves en aquesta situació. Aquesta decisió només la pot haver pres algú sense les nocions bàsiques d'epidemiologia i el control d'infeccions", ha reblat.​​​​​​

