El Govern obre la porta al Ripollès, Berguedà i Solsonès a participar en la consulta sobre els Jocs d'Hivern

La consellera de la Presidència,, no ha tancat la porta al, eli el. Malgrat la decisió inicial de no incloure'ls , la consellera ha explicat aquest dimarts després de reunir-se amb els alcaldes i alcaldesses del Ripollès que "".D'aquesta manera, les paraules de Vilagrà mantenen viva l'esperança de participar en la consulta. "Havíem pres una decisió d'acord amb uns paràmetres i ara hem de veure com s'articula,", ha afegit. La consellera ha destacat la inclusió de, com a municipi on pertany una part de la, a la taula de representació territorial.

