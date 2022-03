L'home que fa sis anys que menja en restaurants... i no paga el compte

Menja allò que li apeteix, demana el compte, assegura que no pagarà i espera a la policia amb indiferència. Aquests quatre passos són la rutina habitual d'Antonio Miguel Grimal, l'home que fa sis anys que menja en restaurants sense pagar el compte.L'última advocada d'ofici que l'ha assistit, Victoria Jiménez, explica que aquest home de 47 anys és un conegut de la policia a Saragossa, on sempre repeteix el mateix modus operandi i on acumula 46 detencions. Els restauradors que opten per denunciar-lo, com el propietari d'un bar de la capital aragonesa, no en treuen res: "El molt cabró va dir-li al cambrer que li posés una cervesa mentre arribava la policia, és un jeta, sap que no se li pot fer res".Segons ha explicat el Heraldo de Aragón, Grimal va entrar a presó el passat 13 de març per haver executat el mateix procediment -menjar sense pagar- en nou restaurants durant un únic mes. No és habitual, però, entrar a presó per aquest delicte, ja que el Tribunal Suprem impedeix aplicar reincidència en delictes lleus per evitar "penes desproporcionades".El fet és que com només disposa d'una pensió no contributiva, Grimal esquiva totes les sancions i, com a molt, surt dels judicis amb una ordre d'allunyament de l'establiment on ha menjat sense pagar. Així, l'estafador s'ha topat amb un buit al sistema que li permet seguir menjant gratis gairebé amb total impunitat.

