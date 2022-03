Moderna prepara una vacuna combinada contra la Covid i la grip

Altres notícies que et poden interessar

La farmacèuticaha anunciat aquest dimarts que està preparant unaque també immunitzarà contra el virus respiratori sincicial, un dels virus respiratoris comuns. Es tracta d'una vacuna prevista com aEn segon lloc, la farmacèutica també ha posat en marxa un programa per desenvolupar una, aquestaque es coneixen. Tot i que no són tan coneguts, són una causa important de malalties respiratòries a tot el món i causen entre el 10 i el 30% de les infeccions respiratòries en adults."Ens complau afegir un candidat a vacuna respiratòria combinada contra tres de les principals causes de malaltia respiratòria en adults majors i una vacuna contra els quatre coronavirus humans endèmics com a part de la nostra", ha dit el president de Moderna, Stephen Hoge.de la farmacèutica, segons ha explicat Hoge, és poder" i reduir així la "morbiditat i mortalitat" elevada que causen els virus respiratoris.​​​​​​

