La indústria càrnia i del cereal alerten dels problemes de proveïment per la guerra

Lai la delsestan en situació d'alerta per l'enquistament de la, que aquest dimarts suma el seu novè dia d'aturades. "La situació és preocupant i s'afegeix a la generada per la", ha reconegut el secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC),, que ha apuntat més a problemes d'exportació dels productes carnis que no pas a un possible desproveïment dels supermercats. "La vaga del transport ens està afectant amb la sortida de cereals i farina de soja delsde Tarragona i de Barcelona. Hi pot haver un problema molt greu de subministrament", ha apuntats, director general d'Agro Fundamenta."Esperem que la situació es vagi normalitzant i que la mercaderia pugui sortir dels ports. La indústria s'ha posicionat amb un sistema just in time, d'anar curts de mercaderies per aprofitar al màxim les nostres capacitats, i ara això és un problema", ha assenyalat Yglesias, que també ha posat sobre la taula la problemàtica de la guerra apel sector dels cereals. "Si realment no se soluciona el conflicte i els agricultors ucraïnesos no poden sembrar el, tindrem un problema molt greu d'abastiment", ha comentat el director general d'Agro Fundamenta. "Ahir vaig parlar amb un contacte a Ucraïna i em va posar de relleu que no saben de qui seran les terres quan acabi el conflicte armat. I, per tant, com sembrar i en quines condicions", ha afegit Yglesias.Laha organitzat aquest dimarts la jornada 'Reflexions agroalimentàries arran del conflicte Ucraïna-Rússia', en col·laboració amb el. "Avui dia tenim moltes inquietuds per la guerra a Ucraïna que afecta el tema energètic i dels cereals, i de retruc per la vaga del transport. Ens està afectant, i ho farà molt més si no s'arregla", ha constatat el president de FECIC,. "Esperem que s'imposi el sentit comú i resolem aquesta situació perquè, en aquest moment i en aquest context, s'ha de fer servir la intel·ligència", ha puntualitzat el secretari general de la FECIC, Josep Collado, que no veu però un problema de desproveïment a curt termini que pugui arribar al consumidor final."Esperem que això no acabi passant. Primer, perquè el nivell d'estocs i reserves és molt alt i no cal generar alarma social. Segon, perquè la incidència és relativa a Catalunya. I tercer, perquè creiem que govern espanyol i transportistes arribaran a unaquesta setmana. N'estem convençuts", ha conclòs Collado.Per la seva banda, el director d'Economia de Foment del Treball,, ha volgut avisar que la"s'allargarà més en el temps" per la guerra a Ucraïna. "I no actuar sobre la tensió de preus agreujarà la situació. S'han de prendre mesures ja per rebaixar l'i facilitar una política de", ha continuat Guillermo, que també ha augurat que la política monetària "s'endurirà en els propers mesos". "Si no s'actua ràpidament, hi haurà més tensions de preus, més tensions socials i polítiques", ha alertat. Prèviament, el president de Foment,, s'ha mostrat confiat que la guerra a Ucraïna pot obrir "finestres d'oportunitat" per al sector agroalimentari català i ha reiterat la proposta de fer de Catalunya el hub agroalimentari del sud d'Europa.​​​​​

