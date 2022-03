Brussel·les proposarà posar límits al preu del gas i l'electricitat

Altres notícies que et poden interessar

Lapresentarà aquest dimecres les seves opcions per fer front a la crisi energètica, agreujada per la guerra a Ucraïna. Entre aquestes, s'hi inclou la possibilitat deaixí com mesures per frenar l'augment del preu de la llum per als consumidors.Es tracta d'algunes mesures que ja han demanat països comperò que generenen un gruix important dels estats membres., elsi els païsosrebutgen imposar límits als preus. Concretament, el canceller alemany,, ha insistit aquest dimarts aperquè considera que les sancions han de ser "sostenibles" a llarg termini."En matèria de seguretat energètica i neutralitat climàtica, buscarem", ha anunciat el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Sefcovic després de la reunió dels ministres d'assumptes europeus celebrada aquest dimarts a Brussel·les.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor